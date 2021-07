Warframe: confermato l’arrivo del cross play

Arriva da parte di Digital Extremes l’ufficialità del prossimo implemento delle funzionalità di cross play per il noto shooter free to play Warframe

Arriva da parte di Digital Extremes, lo studio di sviluppo che si è occupato dello sviluppo del gioco, la conferma del prossimo implemento in Warframe delle funzioni di cross play e cross save. Sarà quindi preso possibile giocare al noto titolo sparatutto in terza persona attraverso più console senza rischiare di perdere i propri dati e i propri avanzamenti. La notizia sarà sicuramente accolta con entusiasmo dalla sua ampia e appassionata comunity di giocatori.

Warframe: i dettagli riguardanti le funzioni di cross play annunciate

Come si è detto, ad annunciare l’arrivo delle funzionalità di cross play e cross save in Warframe è stato il team di sviluppo, che ha fatto sapere di essere al lavoro sulla sua implementazione tramite la pubblicazione di un breve trailer sull’account Twitter ufficiale del gioco. In precedenza, è stato annunciato che gli sviluppatori sono al lavoro anche sulla creazione di un porting che renda possibile accedere a Warframe anche tramite i sistemi iOS e Android. Non ci sono conferme al riguardo ma, se queste versioni dovessero effettivamente vedere la luce, godranno quasi sicuramente delle funzionalità garantite dal cross play.

Play anywhere. With anyone. Cross Play and Cross Save are coming to #Warframe on all platforms, including mobile. Officially in development. pic.twitter.com/JtjyeuWbBC — WARFRAME (@PlayWarframe) July 17, 2021

Warframe, che ha rilasciato il suo ultimo aggiornamento lo scorso Aprile, è uno shooter in terza persona, disponibile in modalità free to play. Il gioco è considerato da molti come un ottimo esempio di titolo multiplayer veramente gratuito, per via del limitato spazio concesso alle microtransazioni. Il gioco è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

