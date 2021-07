Psychonauts 2: un nuovo video di gameplay ci mostra alcuni livelli per la prima volta

Un lungo video di gameplay ci da l’occasione di scoprire alcuni dettagli su Psychonauts 2, il sequel del titolo di culto destinato a essere pubblicato a breve

Mentre ci avviciniamo inesorabilmente alla sua data di uscita, che è fissata per l’Estate 2021, un nuovo video di gameplay ci permette di scoprire alcuni dettagli di Psychonauts 2, il sequel del titolo di culto del 2005 sviluppato da Double Fine. In particolare, il filmato recentemente pubblicato ci permette di dare un’occhiata al design di alcuni dei livelli del gioco e di farci un’idea più precisa sulla sua giocabilità.

Psychonauts 2: i dettagli del video di gameplay

Il lungo video di gameplay di Psychonauts 2 è stato pubblicato sul canale youtube della nota rivista di settore Game Informer e, come si è detto, contiene il walk trought di alcuni livelli del gioco. Chi ha giocato al primo titolo del franchise sa che i livelli rappresentano le manifestazioni fisiche di alcuni aspetti della psiche di un personaggio e, di conseguenza, sono caratterizzati da una struttura spesso surreale. Il primo che vediamo nel video è basato sui denti e l’interno della bocca umana; il secondo, che vuole essere una rappresentazione dell’ansia, ha le sembianze di un reality show culinario; il terzo, infine, ha la forma di una immensa biblioteca.

Il video mette in evidenza l’unicità dell’estetica di Psychonauts 2. I commentatori evidenziano poi come il gioco si distingua per l’ampio numero di nemici che mette di fronte al giocatore e, in generale, per la profondità del suo gameplay. Per quanto riguarda invece le note negative, quella più evidente secondo gli autori del filmato riguarda la componente platform del gioco che, a detto loro, avrebbe giovato di una maggiore precisione nella ricezione dei comandi. Psychonauts 2 sarà disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 4.

