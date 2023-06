Recensione F1 23: un nuovo sorprendente capitolo

In questo articolo andremo a vedere la recensione di F1 2023 un titolo che ancora una volta ci ha sorpreso

Alcune delle vecchie glorie si riconfermano in questo nuovo capitolo di F1 2023 ma non mancano le novità. Finalmente anche l’utilizzo del pad torna a non essere una tortura e una nuova gestione degli assetti migliora anche la fisica del gioco. Questo e molto altro nella nostra recensione di F1 2023.

La modalità Braking Point torna con una versione 2.0 e lo fa alla grande | Recensione F1 2023

Nel nuovissimpoF1 23, ritorna in primo piano Braking Point 2, la modalità narrativa che è stata introdotta in F1 2021 e che riprende esattamente da dove si era interrotta. Inoltre, per venire incontro a coloro che non hanno avuto l’opportunità di giocare al capitolo precedente di F1 2021, all’inizio di Braking Point 2 verrà presentato un riassunto del primo capitolo.

I personaggi di Aiden Jackson e Devon Butler torneranno nella trama, seppur con alcune modifiche. Devon, ora legato alla Konnersport Racing Team, squadra fondata da suo padre, si troverà ad essere compagno di squadra di Aiden, il suo ex rivale. Nonostante questa nuova dinamica, le vecchie rivalità non svaniscono e la tensione permeerà l’intera narrazione.

Analogamente alla modalità Braking Point vista in precedenza, questa modalità di gioco combina momenti in pista con sequenze filmate sempre più coinvolgenti dal punto di vista scenografico. In termini di qualità, le scene narrative hanno fatto un significativo salto in avanti, con miglioramenti notevoli sia nell’animazione che nella narrazione: siamo stati piacevolmente sorpresi da sequenze coinvolgenti e ben sviluppate.

F1 World per chi non si accontenta | Recensione F1 2023

Una delle grandi novità di F1 23 è l’introduzione dell’hub centrale chiamato F1 World. Questa modalità non rappresenta un gioco a sé stante, ma un concentrato di attività da svolgere all’interno del videogioco. All’inizio, avremo l’opportunità di creare il nostro alter ego virtuale, dotato di una monoposto personalizzata e di un appartamento da arredare a nostro piacimento. La nostra vettura potrà essere utilizzata per partecipare a una serie di eventi, sfide a tempo, gare speciali e altre occasioni sui circuiti più famosi della Formula 1. Completando questi eventi, otterremo risorse e sbloccheremo potenziamenti per la nostra monoposto.

Questo ci permetterà di migliorare il nostro livello tecnico e di affrontare sfide sempre più impegnative, che richiedono una vettura performante per essere completate. Inoltre, avremo la possibilità di assumere manager, ingegneri, strateghi e altri membri dello staff della scuderia, che ci forniranno abilità speciali e bonus, come la riduzione del consumo di carburante o il potenziamento temporaneo del DRS. Si tratta di una modalità gioiosa e varia, diversa dalla simulazione di un gran premio, ma l’azione in pista rimane al centro dell’esperienza. F1 World è particolarmente adatto a coloro che desiderano godersi un po’ di adrenalina ad alta velocità sui circuiti di Formula 1, ma dispongono di poco tempo.

Un nuovo modello di guida che strizza sempre più, l’occhio al simulativo? | Recensione F1 2023

Il nuovo Precision Drive di Codemasters rende il gioco più fluido e piacevole con controller e volante. Il sistema di guida di F1 23 ha subito piccoli cambiamenti per un’esperienza di guida più piacevole e realistica. La vettura è più stabile in pista, con migliore trazione e aderenza. Si può accelerare senza perdere il controllo, ma la frenata è diventata più aggressiva, con rischio di bloccaggio delle ruote.

I cordoli sono stati resi più realistici, facendo saltellare e muovere la vettura in modo più verosimile, soprattutto con il volante. Gli sviluppatori di Codemasters hanno lavorato con i piloti per migliorare il modello di guida, affrontando criticità sulla trazione. Il sistema di guida è stato completamente rivisto per maggior stabilità dell’asse posteriore e gestione del sovrasterzo con correzioni di controsterzo.

In passato, si doveva scalare le marce per curvare stretto, ma ora si può farlo con marche superiori, per una guida più fluida. Tuttavia, la decelerazione richiede più impegno, con bilanciamento dei freni modificato per emulare le monoposto reali di Formula 1. Bilanciamento spostato verso l’asse anteriore per evitare bloccaggio delle ruote posteriori, soprattutto su circuiti con scarsa aderenza. Complessivamente, i cambiamenti al modello di guida di F1 23 offrono un’esperienza più realistica e coinvolgente per gli appassionati di Formula 1.

Dal punto di vista tecnico, F1 23 presenta alti e bassi: non raggiunge l’eccellenza, ma neanche delude, rimanendo in una sorta di limbo. Durante il gameplay non abbiamo riscontrato problemi significativi, sebbene ci siano stati alcuni piccoli difetti che dovrebbero essere corretti prima del lancio. Nel complesso, abbiamo goduto di un’esperienza di gioco piacevole, senza cali di frame o ritardi di input. Tuttavia, il motore grafico non ha subito cambiamenti sostanziali e molti modelli sono rimasti gli stessi. Le vetture sono ancora dettagliate e ben realizzate sia nell’aspetto visivo che nel comportamento in pista. Sebbene non sia un salto rivoluzionario, abbiamo notato un miglioramento visivo, specialmente con l’attivazione del Ray Tracing, che ha portato a una gestione più realistica dei riflessi e dell’illuminazione. È vero che l’uscita del gioco su console di vecchia generazione limita le sue potenzialità tecniche, ma consente a un numero maggiore di utenti di godere di un’esperienza piacevole, sebbene sia un compromesso. C’è un cambiamento nell’HUD, che ora è più leggibile e si avvicina di più alla realtà. Molte grafiche sembrano direttamente tratte dalle trasmissioni televisive delle corse di Formula 1, in particolare durante la presentazione delle classifiche dei piloti. Eccoci alla fine di questo Grand Prix F1 2023 offre una combinazione di elementi familiari e nuove aggiunte che rendono l’esperienza di gioco coinvolgente. La modalità Braking Point 2 torna alla grande, portando avanti la trama e presentando alcune modifiche ai personaggi principali. Le sequenze filmate sono state notevolmente migliorate, offrendo una narrazione coinvolgente e ben sviluppata. Inoltre, l’introduzione di F1 World, l’hub centrale del gioco, offre una varietà di attività da svolgere, inclusi eventi, gare speciali e personalizzazione del proprio alter ego virtuale. Completando queste attività, si ottengono risorse e potenziamenti per migliorare le prestazioni della propria monoposto. Il sistema di guida di F1 2023 ha subito miglioramenti significativi, rendendo l’esperienza di guida più fluida e realistica sia con il controller che con il volante. I cambiamenti al modello di guida, basati sul feedback dei piloti, offrono una maggiore stabilità e gestione del veicolo, emulando le caratteristiche delle monoposto di Formula 1. Dal punto di vista tecnico, il gioco presenta alti e bassi. Sebbene non raggiunga l’eccellenza, non delude neanche, offrendo un’esperienza di gioco piacevole senza problemi significativi. Nonostante il motore grafico non abbia subito cambiamenti sostanziali e le limitazioni delle console di vecchia generazione, le vetture sono ancora dettagliate e ben realizzate. L’HUD è stato migliorato per una migliore leggibilità e grafiche più realistiche. In definitiva, F1 2023 rappresenta un passo avanti rispetto ai capitoli precedenti, offrendo un’esperienza coinvolgente sia per gli appassionati di Formula 1 che per i nuovi giocatori. Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata a Kinguin. 8.7 F1 2023 vola sul podio Punti a favore Modalità Braking Point 2 coinvolgente

