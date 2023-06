Xbox: Microsoft pensa già alla prossima generazione di console?

Microsoft ha rilasciato di recente alcune interessanti dichiarazioni sul confronto con Sony e sulla prossima generazione di console Xbox

Mentre Microsoft sta affrontando un processo con la FTC (Federal Trade Commission) per la proposta di acquisizione di Activision Blizzard, sono emersi altri documenti con dichiarazioni decisamente interessanti sulla divisione gaming del colosso di Redmond. In base a questi ultimi, emerge infatti che quest’ultimo è ancora indeciso in merito al rilascio di The Outer Worlds 2 su PlayStation; Microsoft ritiene inoltre che il “periodo di inizio previsto” della prossima generazione di console Xbox sia il 2028. Queste affermazioni non sono comunque considerabili come una conferma del fatto che la next-gen arriverà entro l’anno suddetto. Per quanto riguarda l’impegno a far uscire i titoli di Call of Duty sulle piattaforme PlayStation per i prossimi dieci anni, Microsoft ha dichiarato: “Questo termine andrebbe in ogni caso oltre il periodo previsto per l’avvio della prossima generazione di console (nel 2028). Pertanto, Call of Duty sarà pubblicato sulle console PlayStation successive qualora ne venisse rilasciata una durante il periodo di validità dell’accordo”.

Xbox: secondo Microsoft le console della nuova generazione Xbox potrebbero arrivare nel 2028

Microsoft ha aggiunto anche che l’accordo menzionato poc’anzi garantirebbe che i giochi per console della serie Call of Duty saranno offerti su PlayStation a parità di prezzo con Xbox. Ciò essenzialmente smentisce la dichiarazione di Sony che aveva sostenuto in precedenza di essere destinata a vedersi privata di Call of Duty “e altri titoli Activision” entro il 2027. Proprio per questo motivo, Sony non avrebbe ancora rivelato i piani per il rilascio di una nuova console PlayStation, anche se si vocifera di una PS5 con unità disco Blu-ray removibile e di una PS5 Pro che verrà lanciata nel 2024. Il presidente di SIE, Jim Ryan, ha dichiarato ad aprile alla FTC che l’azienda non può rivelare dettagli sulla sua prossima console ad Activision se l’acquisizione va in porto. Resta da vedere se la parità con le versioni Xbox sarà possibile in queste circostanze.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.