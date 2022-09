Ubisoft Forward | Mario + Rabbids: Sparks of Hope torna con un gameplay trailer!

Primo protagonista dell’Ubisoft Forward di questo settembre 2022 è l’italianissimo Mario + Rabbids: Sparks of Hope, che è arrivato sul palco del publisher francese con un nuovo gameplay trailer e una sorpresa

Stiamo seguendo in diretta per voi l’Ubisoft Forward di Settembre 2022 che sta andando in onda proprio ora, sul palco virtuale del publisher francese. Primo protagonista della serata, ancor prima di Assassin’s Creed: Mirage, è stato l’italianissimo Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Annunciato nel corso dell’E3 2021, il titolo sviluppato da Ubisoft Milano è in arrivo il prossimo 20 ottobre 2022 su Nintendo Switch. Dopo un ottimo primo capitolo, che è stato amato praticamente da chiunque e che ha dato una grande spinta al team italiano guidato da Davide Soliani, il sequel diretto è quasi pronto per arrivare sul mercato.

Dal palco dell’Ubisoft Forward, i Rabbids sono tornati a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer, che vi lasciamo proprio qua sotto a metà articolo. Materiale video davvero interessante e approfondito, in cui viene mostrata un’intera battaglia contro il boss Wiggler e che permette di dare un’occhiata a numerosi dettagli che potremo poi sperimentare pad alla mano. Un grande focus è stato posto anche sui personaggi, sulle loro peculiarità e abilità. Vi lasciamo qua sotto il trailer (presenta spoiler!).

Fate attenzione: ovviamente il trailer mostra grandi spoiler di questa battaglia legata alla trama di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, quindi se non volete alcuna anticipazione, semplicemente, non guardatelo. Mostrate, dicevamo, numerose abilità dei personaggi: Bowser, ad esempio, ha un raggio d’attacco che rispecchia la sua stazza. Inoltre, alla fine della presentazione, Davide Soliani, il creative director, ha confermato che il gioco riceverà molti DLC gratuiti dopo il lancio, di cui uno introdurrà un nuovo personaggio giocabile molto amato: Rayman.

