Ubisoft Forward | Skull and Bones: tutte le novità!

Fra i titoli ormai diventati Varpoware possiamo annoverare sicuramente Beyond Good & Evil 2 che… chi ci crede più? Qualcuno però riesce ad uscire da questo stato che sembra eterno, uno fra questi è Skull and Bones. Rinviato così tante volte che ormai abbiamo smesso di contarle, il titolo di Ubisoft arriverà il prossimo 8 novembre (speriamo) su PC e console di attuale generazione, dopo che lo sviluppo su quelle della scorsa è stato cancellato. Vi ricordiamo che Skull and Bones fu originariamente annunciato nel lontano 2017 e che ha cambiato direzione così tante volte da non essere più nemmeno una nave in balia del vento. Sì, siamo preoccupati.

Sul palco dell’Ubisoft Forward, il titolo del publisher francese è tornato a mostarsi con un nuovo gameplay trailer. Dopo una prima sequenza in CGI che funge da introduzione al mondo di Skull and Bones, infatti, e dopo che gli sviluppatori ci hanno ricordato velatamente quanto siamo in pericolo nel loro mondo, il video si è spostato sulle possibilità di personalizzazione della nave e sul come potenziarne l’arsenale. Vi lasciamo il trailer qua sotto.

Ciascuna nave, secondo il team di sviluppo, è completamente unica e le possibilità di personalizzazione vi permetteranno di trovare il vostro stile personale. Oltre al costruire navi per andare a caccia di tesori, nel multiplayer del gioco potrete combattere con altri giocatori, rubare i carichi degli avversari o saccheggiare i relitti delle navi affondate. L’importanza dell’esplorazione è stata ancor più sottolineata, in quanto permetterà di raccogliere le risorse fondamentali a proseguire nel gioco. Potremo anche svolgere missioni a terra, lasciando al porto la nave, cercando tesori tramite mappe o andando a caccia di animali marini per ricavarne la pelle.

Avete visto il trailer di Skull and Bones mostrato sul palco dell'Ubisoft Forward? Che cosa ne pensate?