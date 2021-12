TGA 2021: mostrato un gameplay di Hellblade 2

Questa notte si sono tenuti i TGA 2021 e durante la premiazione è stato finalmente mostrato un gameplay trailer di Hellblade 2

Finalmente sono tornati i The Game Awards, uno degli eventi più importanti del mondo videoludico. Per chi non lo sapesse, i TGA sono una cerimonia dove vengono premiate le personalità più influenti dell’industria e soprattutto i videogiochi che si sono contraddistinti maggiormente nel corso dell’anno. Inoltre, durante la premiazione, vengono anche svelate tante nuove informazioni sui titoli in uscita e su nuovi progetti non ancora annunciati. La diretta dello show è disponibile sia su Twitch che su YouTube, ma potete seguirlo anche tramite il nostro articolo live dedicato.

Nel corso dell’evento abbiamo assistito a diversi nuovi annunci, ma ci sono state anche delle novità relative a titoli di cui non si sentiva parlare da un po’. Durante i TGA 2021 è stato infatti mostrato un nuovo gameplay trailer di Hellblade 2.

Senua si mostra in tutto il suo splendore nel gameplay dei TGA

Hellblade: Senua’s Sacrifice è di sicuro uno dei titoli migliori creati da Ninja Theory e ora c‘è molto interesse intorno a questo sequel. Il primo trailer ci ha fatto comprendere il mood di Hellblade 2, ma ora grazie a questo gameplay abbiamo finalmente visto il gioco in azione.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Hellblade 2 potete farlo tramite il video in calce qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante i TGA 2021. In caso vogliate saperne di più sulle novità mostrate durante l’evento, non dovrete fare altro che dare un’occhiata al nostro sito. Inoltre, per avere una panoramica completa della premiazione, potete consultare la nostra lista aggiornata in tempo reale con tutti i vincitori.

Hellblade 2 sarà disponibile dal ??? per PC e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.