Certi amori fanno dei giri enormi e poi ritornano. È sicuramente il caso di Alan Wake Remastered, ultima fatica di Remedy Entertainment che da nuovo smalto ad un grande classico, e che oggi vogliamo raccontarvi nella nostra recensione

Senti un rumore dietro di te e ti giri per esaminare l’ambiente circostante. Puntando la tua torcia da un albero all’altro, scruti il terreno mentre prepari il dito sul grilletto. Fino a ieri sera non avevi mai sparato con una pistola, ma le priorità tendono a cambiare quando sei braccato da empie creature della notte. Quando le creature poi, sono frutto della tua penna, la cosa diventa ancora più strana e pericolosa. Remedy Entertainment lo sa bene e ci riporta nel tetro mondo di Alan Wake con una remastered tutta da gustare, e che oggi vogliamo mostrarvi nella nostra recensione.

Il labile confine tra incubo e realtà

Una fervida immaginazione a volte può essere pericolosa. Alan Wake soffre del blocco dello scrittore da quando ha pubblicato il suo ultimo romanzo best-seller due anni fa, ma una volta presa una “vacanza” per staccare dalla quotidianità, si rende conto che ci sono cose molto peggiori dell’essere incapace di mettere la penna sulla carta. Una storia che ha scritto ma di cui non ha memoria ha preso vita in un tranquillo villaggio di montagna, dando vita ad un vero incubo. Da semplice scrittore, per la prima volta Alan si ritrova a dover trascinare via la sua famiglia da Bright Falls sana e salva. O almeno l’idea è quella.

Guarda un po’ chi si rivede – Recensione Alan Wake Remastered: back to the nightmare

Rimasto totalmente inalterato, il comparto ludico di Alan Wake dimostra di essere invecchiato piuttosto bene. Nonostante la formula messa a punto da Remedy tenda presto a scadere nel ripetitivo, il sistema su cui si regge il gioco è estremamente semplice ma funzionale: per eliminare le tetre marionette mosse dall’entità che ormai domina Bright Falls, dovremo prima dissolvere le tenebre che le avvolgono utilizzando la torcia del protagonista, per poi chiudere lo scontro facendo fuoco sugli incubi. Impegnato nella sua avventura, il protagonista racconta i suoi pensieri sugli eventi bizzarri che accadono intorno a lui attraverso una prosa incisiva quanto poetica che dà credibilità a questi eventi soprannaturali.

La natura sfacciata di Alan Wake lo rende antipatico a volte, ma la sua incrollabile attenzione a salvare la sua famiglia a tutti i costi rende facile empatizzare. Il risultato è un legame profondo con il personaggio che fa quasi da culla all’ottima narrazione del gioco, spingendo il giocatore a voler far luce sul mistero che avvolge Cauldron Lake. L’aspetto narrativo, inoltre, viene ulteriormente avvalorato dai collezionabili sparpagliati nella foresta. Pagine del manoscritto si trovano appena fuori dal sentiero battuto, ed è nel nostro interesse raccoglierle per approfondire la trama nei dettagli. Questi passaggi spesso prefigurano gli eventi, dando un indizio su quale minaccia si cela dietro l’angolo. Altre volte invece le pagine regalano un’introspettiva sulla vita degli abitanti della città. Anche televisioni e radio regalano uno sguardo a ciò che sta succedendo nella ridente cittadina di Bright Falls. Chiaramente modellato su “The Twilight Zone”, le scene inquietanti a cui è possibile assistere contengono tutti i colpi di scena che hanno reso Alan Wake un classico del genere. E che classico…

Nuovo di zecca – Recensione Alan Wake Remastered: back to the nightmare

Se il gioco è rimasto praticamente invariato in se, la veste grafica del gioco è stata quasi interamente riportata a nuovo con i mezzi moderni. Se già la versione del 2010 del gioco era graficamente ottima, gli elementi scenici “horror” come l’illuminazione in penombra e gli effetti di oscurità che distorcono l’aria sono deliziosamente spaventosi ora come allora. A tal proposito, assolutamente degni di nota l’illuminazione ripulita e migliorata, e la nebbia volumetrica che rende i boschi scuri del nord-ovest del Pacifico (ambientazione del gioco) un po’ più oscuri. Anche i volti sono stati completamente rielaborati per le nuove generazioni. Per l’occasione infatti Alan Wake è stato reso uguale a quello visto nel DLC AWE di Control, dedicato proprio allo scrittore. Anche i volti degli altri personaggi del cast sono stati completamente riportati a nuovo. Stesso discorso vale per tutti gli asset di gioco, completamente ri-renderizzati.

Il risultato principe raggiunto dagli sviluppatori, però, è un altro. Alan Wake Remastered si presenta in 4K a 60fps statuari su next-gen, con la capacità di andare in 60fps e 4K anche su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Ciò significa un framerate raddoppiato e la differenza si sente tutta. Il gioco a 60 fotogrammi è bellissimo e rende gli elementi cinematografici del gioco ancora più emozionanti. Anche gli ampi scorci di panorami e foreste sfoggiano un look decisamente niente male. Unica note dolente sono le cutscene in 30fps dove, dal momento che le animazioni siano rimaste quelle di un decennio fa, traspare il peso degli anni trascorsi (al netto di una pulizia dell’immagine nettamente superiore).

Un must per i fan del genere – Recensione Alan Wake Remastered: back to the nightmare

Parlando da un punto di vista più personale e meno oggettivo, ho avuto il piacere di godermi questa Remastered così come mi ero goduto l’originale. Anzi, da fan del genere cresciuto e maturato, non ho potuto fare a meno di notare dettagli e riferimenti che probabilmente mi erano sfuggiti alla prima esperienza. Quindi, quando uomo con l’ascia si avvicina “come Nicholson in Shining”, nuvole assassine di corvi hanno “fatto come Hitchcock” e tanto altro ancora, non ho potuto che emozionarmi. Questi continui riferimenti inoltre fanno nascere spontanee anche domande più profonde. Alan è un’autore ormai in declino o un talento acuto affamato di ispirazione? Nel secondo caso, la meta-ispirazione prende dall’almanacco horror reale? A voi le risposte.

A ciò contribuiscono sicuramente i meriti della produzione con la gestione dei collezionabili. Oltre ad incentivare l’esplorazione (limitata dalla struttura lineare del titolo) e premiare gli utenti con tasselli narrativi, le pagine nascondono tante sottili chicche che i lettori più accanitis sicuramente capteranno. Spunti che ora, con la fusione degli universi Remedy, potrebbero portare a molto altro.

Ritorno a Cauldron Lake

Sia se non avete mai giocato ad Alan Wake prima, sia se non vedete l’ora di rivivere la discesa di Alan nell’oscurità, questo è assolutamente il modo per farlo. Il DLC AWE di Control ci dice che torneremo presto a Bright Falls e il Deer Fest di quest’anno è una scusa perfetta. Al netto di quanto analizzato in questa recensione di Alan Wake Remastered, non possiamo che consigliarvi il gioco. Tutto è studiato per godersi la bellezza nera di Cauldron Lake ad un prezzo decisamente abbordabile. Il gioco è stato svecchiato egregiamente, i collezionabili funzionano a pieno e il gameplay è invecchiato tutto sommato bene. Come già anticipato, i fan del genere non dovrebbero far mancare Alan Wake alla propria collezione. Fidatevi, non ve ne pentirete.

Alan Wake Remastered è disponibile per PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox sia di next che di current gen al prezzo di 29,99€.