Alan Wake 2: annuncio in vista ai The Game Awards 2021?

La notizia potrebbe rendere parecchio felici tutti i fan della casa di sviluppo finlandese. Sembra che avremo presto notizie di uno dei più famosi scrittori della storia dei videogame. L’annuncio di Alan Wake 2 sembra concretizzarsi in vista dei prossimi The Game Awards 2021. Il titolo a quanto pare è già in sviluppo presso Remedy Entertainment con la preziosa collaborazione di Epic Games in qualità di produttore. Scopriamo i dettagli nell’articolo.

Insistenti rumor vedono l’annuncio di Alan Wake 2 ai The Game Awards 2021 di domani

Con l’entrata di prepotenza di Alan Wake nell’universo di Control grazie all’espansione AWE e con l’uscita della Alan Wake Remastered in collaborazione tra Remedy e Epic Games, c’è stato molto di cui discutere sul futuro del titolo. Sembra infatti da alcuni rumor che Alan Wake, classico cult horror Remedy, abbia un seguito in produzione già dall’inizio di quest’anno. Il progetto, come già anticipato, sarà interamente finanziato da Epic Games. Da queste notizie ci si domanda dunque se, ma soprattutto quando, ci sarà l’annuncio ufficiale. Presto detto. In un recente episodio del podcast dell’insider Nate the Hate, il famoso giornalista Jeff Grubb ha parlato con una certa sicurezza dell’annuncio di Alan Wake 2 agli imminenti The Game Awards 2021.

Dalla conversazione tra Nate e Jeff inoltre, è emersa l’intenzione di Remedy ed Epic Games nel costruire un elevato hype intorno al sequel. Non ci resta che scoprire dunque se il rumor è veritiero oppure no domani, in occasione dei TGA 2021. Andando oltre a questo potenziale annuncio bomba, i TGA 2021 saranno comunque un evento da non perdere. Durante l’evento verrà annunciata l’attesa serie live action di Halo e molto probabilmente anche l’atteso sequel di Hellblade.

