Switch Pro: riferimenti al nuovo modello nell’ultimo aggiornamento dell’attuale console?

La vociferatissima Switch Pro torna a far parlare di sé con alcuni dettagli emersi dall’ultimo aggiornamento dell’attuale console

Le voci su Nintendo Switch Pro sono arrivate in modo decisamente insistente con le presunte prove che aumentano a testimonianza del fatto che la presunta revisione dell’ibrida Nintendo dovrebbe essere effettivamente in lavorazione. Insomma: l’attesa per un annuncio ufficiale sta crescendo sempre più.

Di recente, Nintendo ha rilasciato l’aggiornamento del firmware 12.0.0 per Nintendo Switch e, sebbene l’update stesso fosse sorprendentemente leggero per molti aspetti, lo stesso potrebbe includere alcuni velati (e non) presunti riferimenti alla chiacchierata Switch “Pro”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Switch Pro: nell’ultimo aggiornamento viene menzionato un misterioso modello detto “Aula”

Su Twitter, l’utente @OatmealDome ha condiviso i risultati ottenuti trafficando tra i file dell’ultimo aggiornamento del firmware di Nintendo Switch e lo stesso sembra aver scoperto molti riferimenti che potrebbero alludere a Switch Pro (o qualunque nome Nintendo voglia utilizzare per chiamare la nuova variante dell’attuale console). Oltre a quelli che sembrano riferimenti al 4K (di cui Switch Pro sarebbe destinata a fare il suo “fiore all’occhiello”) e l’aggiunta di essere in grado di aggiornare l’hardware del dock con aggiornamenti futuri, l’update del firmware, in modo abbastanza interessante, sembra riferirsi a un nuovo dock per “Aula” – che, ovviamente, è presumibilmente il nome in codice interno di Nintendo per il nuovo modello della console, come hanno scoperto anche i precedenti datamining.

[Nintendo Switch System Update] 12.0.0 adds this internal setting: “4kdp_preferred_over_usb30” I’m NOT SAYING that this is “Prefer 4K DisplayPort over USB 3.0”. But, if it is, it makes sense. The Switch uses DP for video output, and 4K output is rumoured for the new model. pic.twitter.com/mFDbR6TAQF — OatmealDome (@OatmealDome) April 6, 2021

Rapporti recenti hanno portato alla luce dettagli significativi sulla revisione di Switch non ancora annunciata, dal supporto per DLSS di Nvidia a uno schermo OLED per tablet e altro ancora. È stato anche suggerito che la nuova Switch potrebbe ricevere alcuni giochi esclusivi, mentre un recente brevetto sembrerebbe anche suggerire una riprogettazione dei Joy-Con.

