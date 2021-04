Hot Wheels Unleashed: in arrivo il nuovo gameplay

L‘azienda italiana Milestone, con sede a Milano, ha pubblicato oggi un breve video che annuncia il nuovo gameplay per le macchinine più folli di sempre, ovvero, Hot Wheels Unleashed

Il nuovo gameplay di Hot Wheels Unleashed sarà visibile in toto a partire dall’8 aprile ed è previsto per le ore 20:00. Per seguire tutti gli aggiornamenti relativi al gioco, non perdetevi gli aggiornamenti sui principali canali social come YouTube, Facebook e Twitch ovviamente. Ma tenete i motori ancora a freno per un po’ e andiamo avanti con la dovuta calma.

Milestone: è tutto pronto per il nuovo gameplay di Hot Wheels Unleashed

Il frenetico gioco di corse Hot Wheels Unleashed, oltre ad essere visibilea breve nel grandioso gameplay in CGI, sbarcherà ufficialmente su tutte le principali piattaforme di gioco il 30 settembre 2021. Si preannuncia dunque un autunno davvero infuocato che sfreccia ai mille chilometri orari!

Questa anteprima ha poi già ricevuto delle reazioni davvero positive nella community dei giocatori che, oramai da un bel po’ di tempo, chiedevano a gran voce un video di gioco che mostrasse tutte le novità che bollivano in pentola. Del resto, al mondo non c’è solo Need for Speed, non siete d’accordo anche voi?

Quindi potete già impostare un bel promemoria sulla vostra agenda, scaldare i motori e prepararvi a correre lungo piste completamente folli con le macchinine più belle, e naturalmente, pazze di sempre! Chi ha detto che le macchinine sono per bambini? E poi, voi da piccoli, preferivate queste o le sempreverdi Micro Machines?

