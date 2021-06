Super Mario Kart: un hacker riporta in auge l’editor

A “buo-nint-editor” poche parole: un hacker ha rimesso in pista l’editor originariamente usato con Super Mario Kart su Super Nintendo

Un hacker chiamato MrL314 ha rimesso in piedi con successo un editor di piste per Super Mario Kart, ma non di uno qualsiasi. Del resto, Super Mario Maker su Nintendo 3DS e Wii U e il suo seguito su Switch hanno semplicemente dato ai fan le redini di strumenti già usati a loro tempo da Nintendo EAD (ne abbiamo parlato l’ultima volta con Koji Kondo). Ora, però, il fan ha saputo fare breccia nel codice di gioco sfruttando il prototipo della ROM emerso nel leak dello scorso anno, in cui la modalità per manomettere i tracciati era più o meno disponibile. C’è parecchio di cui parlare.

Come l’hacker trovò l’editor di Super Mario Kart

Rimettere in sesto la funzionalità SFX-DOS di Super Mario Kart, e con essa l’editor di piste, ha richiesto “diversi mesi” all’hacker. Stando alla sua spiegazione, SFX-DOS era un sistema operativo interno a Nintendo, creato per l’utilizzo da parte dei soli sviluppatori. In pratica, collegando tastiera, cavi per l’output di segnale, stampante e lettore di floppy disk, il Super Nintendo (o Super Famicom in Giappone) si trasformava in un computer. L’editor permette di piazzare i pannelli degli strumenti, le monete, i tubi, i nemici e persino i punti che l’intelligenza artificiale deve raggiungere.

I DID IT!! I RESTORED THE SFX-DOS FUNCTIONALITY BACK TO SUPER MARIO KART!! OH I AM SO HAPPY RIGHT NOW. THIS THING WAS A MONSTER pic.twitter.com/kcqSsh2DbG — MrL314  (The L-DISK) (@LF_MrL314) June 5, 2021

L’editor non è però esente da limiti. Non si può alterare direttamente la pista, e gli oggetti piazzati devono aderire al tema della pista (ad esempio, non si possono posizionare i Thwomp del Castello di Bowser sui tracciati di Pianure Ciambella). Tuttavia, ora MrL314 ha riparato il codice e intende rilasciare il prototipo in futuro. La patch richiederà ancora un po’ di lavoro, ma una volta ultimata sarà pronta per finire tra le mani di tutti gli appassionati ancora in attesa di un ipotetico Mario Kart Maker. Magari, ipotizziamo, una seconda collaborazione con Ubisoft per godere dell’aiuto di Nadeo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa modifica… creativa al gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.