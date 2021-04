Migliori videogiochi italiani | Aprile 2021

In questa guida vi parleremo di quelli che secondo noi sono i migliori videogiochi italiani disponibili al momento sul mercato

Il mondo videoludico è molto vasto e ogni anno in tutto il mondo vengono rilasciati centinaia di giochi diversi. I riflettori però sono puntati sempre verso le grandi compagnie internazionali ed è facile dimenticarsi dei grandi titoli creati nel nostro paese. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questa guida, in cui vi parleremo di quelli che secondo noi sono i migliori videogiochi italiani disponibili al momento sul mercato.

Non solo piccole compagnie

Molte persone pensano che in italia vengano prodotti esclusivamente piccoli titoli indie, ma questo non è affatto vero. Nonostante gli sviluppatori indie non abbiano nulla da invidiare alle grandi produzioni, nel nostro paese sono presenti anche tante grandi software house, come Kunos Simulazioni oppure Milestone. Oltretutto in italia sono presenti anche delle grandi divisioni di compagnie internazionali, come ad esempio Ubisoft Milano, che nonostante faccia parte di Ubisoft, è a tutti gli effetti una software house italiana.

Assetto Corsa Competizione – Migliori videogiochi italiani

Iniziamo questa lista con uno dei titoli italiani più famosi all’estero, Assetto Corsa Competizione, un simulatore di guida sviluppato dalla sopracitata Kunos Simulazioni. Assetto Corsa Competizione è il videogioco ufficiale della Blancpain GT Series e permette ai giocatori di vivere personalmente l’atmosfera del Campionato omologato FIA GT3.

Il titolo riproduce fedelmente il feeling di guida delle vetture e per questo motivo è consigliabile giocarlo utilizzando un volante piuttosto che un controller. Oltretutto potrete anche pilotare la vostra auto in prima persona utilizzando un visore VR, così da aumentare l’immersività del titolo. Se siete degli amanti delle auto non troverete un titolo migliore di Assetto Corsa Competizione su PC, ma vi ricordiamo che data la sua natura estremamente tecnica e simulativa, potrebbe non essere adatto a tutti. Assetto Corsa Competizione è disponibile per PC su Steam.

The Town of Light – Migliori videogiochi italiani

The Town of Light è un thriller psicologico con elementi horror sviluppato e pubblicato da LKA, una compagnia indie italiana con base a Firenze. Il gioco è ambientato all’interno dell’ex-manicomio di Volterra e narra la storia di Renée, una vecchia paziente ritornata nell’istituto per indagare sul suo passato. Per la realizzazione del gioco, il team di sviluppo ha condotto molte ricerche approfondite ed ha anche fatto dei sopralluoghi all’interno del manicomio. Grazie a questi studi, gli sviluppatori sono riusciti a catturare l’atmosfera di questo luogo e a riproporla all’interno del loro gioco in maniera impeccabile.

Se siete alla ricerca di un gioco in grado di inquietarvi senza utilizzare delle classiche creature sovrannaturali, allora questo è quello che fa per voi. The Town of Light è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans – Migliori videogiochi italiani

Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans è un picchiaduro a scorrimento sviluppato dalla software house Trinity Team. Il titolo rappresenta il primo videogioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill, l’iconica coppia di attori italiani, e offre una trama completamente nuova ispirata ai loro film più famosi. Il gameplay invece prende punto dai grandi classici dei picchiaduro a scorrimento come Double Dragon o Streets of Rage, e vedrà i nostri due protagonisti aprirsi la strada all’interno dei livelli a suon di pugni.

Il team di sviluppo è formato da grandi amanti di Bud Spencer e Terence Hill, ed è riuscito a creare un titolo in grado di far rivivere ai fan le atmosfere tipiche dei loro film. Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Last Day of June – Migliori videogiochi italiani

Last Day of June è un puzzle adventure sviluppato da Ovosonico e pubblicato da 505 Games. Il titolo narra la toccante storia di Carl e June, due innamorati che sono stati separati a causa di un terribile incidente automobilistico. Il nostro obiettivo sarà quello di tornare indietro nel tempo attraverso dei quadri dipinti da June e risolvere svariati enigmi nella speranza di prevenire la sua morte.

Il titolo è stato accolto in modo eccezionale sia dalla critica che dai videogiocatori ed è considerato uno dei migliori giochi indie del 2017. Oltretutto ha ricevuto anche numerosi premi per la sua storia ben curata e l’interessante Graphic Design. Last Day of June è disponibile per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.

Milanoir – Migliori videogiochi italiani

Milanoir è un action game ambientato nella Milano degli anni 70 sviluppato da Italo Games e pubblicato da Good Shepherd Entertainment. Nel titolo vestiremo i panni di Piero, un ex carcerato in cerca di vendetta nei confronti dell’uomo che l’ha incastrato. Durante la nostra avventura dovremo farci largo in una splendida città ricreata in pixel art e colma di riferimenti ai polizieschi degli anni 70. Il gameplay di Milanoir si ispira fortemente a quello di titoli come Hotline Miami e condivide con quest’ultimo una grande abbondanza di contenuti maturi.

La modalità principale del titolo è la campagna per giocatore singolo, ma è presente anche una modalità arena e una modalità cooperativa locale. Se siete amanti dei vecchi film polizieschi italiani, non potete lasciarvi sfuggire questa piccola perla. Milanoir è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Dry Drowning – Migliori videogiochi italiani

Dry Drowning è un’interessante visual novel investigativa sviluppata dallo Studio V e pubblicata da VLG Publishing. Il titolo è ambientato in un futuro distopico e vede come protagonista un cupo detective perseguitato dal suo passato. Durante la nostra avventura dovremo indagare su una serie di misteriosi omicidi, con lo scopo di svelare la macabra verità che nascondono.

Il gioco offre una storia molto curata, che può diramarsi in moltissime strade diverse in base alle nostre scelte e culminare in ben tre finali differenti. Oltretutto la storia accattivante sarà accompagnata da degli ottimi disegni dai toni cupi, che aiuteranno ancora di più il giocatore a immergersi nell’atmosfera noir del gioco. Dry Drowning è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure – Migliori videogiochi italiani

N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure è un puzzle adventure incentrato sulla narrativa sviluppato dalla software house italiana Storm in a Teacup. Il gioco è ambientato in un mondo fantastico e oscuro, e vede come protagonista un uomo chiamato Nero. Durante la nostra avventura, dovremo guidare Nero in un viaggio onirico intrapreso con lo scopo di superare il grave lutto che lo affligge.

Se siete alla ricerca di un gioco con una storia profonda e qualche puzzle interessante, N.E.R.O è quello che fa per voi. Tenete a mente però che questo gioco è davvero molto breve, quindi se siete alla ricerca di un’esperienza più duratura vi consigliamo di provare un’altro titolo. N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure è disponibile per Xbox One, PC, PS4 e Nintendo Switch.

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Migliori videogiochi italiani

Parliamo ora di Mario + Rabbids Kingdom Battle, un titolo sviluppato dalla sopracitata Ubisoft Milano. Questo gioco nasce dall’unione del franchise Nintendo di Mario a quello Ubisoft dei Rabbids e il risultato è davvero sorprendente.

Il titolo è un ottimo strategico a turni in stile Xcom che, nonostante possa sembrare diversamente, possiede una buona complessità ed è in grado di offrire una valida sfida anche ai veterani del genere. Mario + Rabbids Kingdom Battle è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.

Joe Dever’s Lone Wolf – Migliori videogiochi italiani

Joe Dever’s Lone Wolf è un GDR strategico in prima persona sviluppato dallo studio italiano Forge Replay. Il gioco è stato pubblicato per la prima volta su dispositivi iOS e Android nel 2013, ma successivamente è arrivato anche su PC e console. Il titolo è ambientato nello stesso universo dell’omonima serie di libri e vede il protagonista all’inseguimento di un pericoloso gruppo di banditi.

Il titolo offre dei combattimenti a turni abbastanza complessi, ma soprattutto vanta una trama coinvolgente e ispirata in grado di catturarvi in pochi istanti. Joe Dever’s Lone Wolf è disponibile ora per Android, iOS, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Qualità italiana

Questi sono i migliori videogiochi italiani che abbiamo scelto per far parte di questa guida. Ovviamente ci sono molti altri ottimi titoli prodotti nel nostro paese, ma per questa lista abbiamo deciso di inserire solo titoli che abbiamo provato personalmente. In ogni caso il panorama videoludico italiano è in costante evoluzione e il mese prossimo ci saranno di sicuro tanti nuovi titoli di qualità. Prima di salutarci, ecco un breve riassunto della nostra guida:

