Super Mario Bros.: un’altra asta da capogiro

Super Mario Bros. è uno di quei giochi che rimangono nella storia come dimostra il fatto che è stata venduta una copia per una cifra astronomica

Una delle maggiori creazioni del buon Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros. per l’appunto, sta ancora facendo parlare di sé dopo anni dalla sua entrata sul mercato videoludico mondiale. Pare infatti che una cartuccia sigillata per NES dello storico titolo sia stata venduta all’asta per una cifra da capogiro. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio com’è andata.

Super Mario Bros.: il valore del collezionismo

Nonostante qualche mese fa sia stata venduta una copia di Super Mario 64 per circa un milione e mezzo di dollari, oggi questo record è stato battuto dalla sua primordiale versione in 8 bit. La copia sigillata per NES di Super Mario Bros. è stata dunque venduta per ben 2 milioni di dollari andando a finire immediatamente tra i giochi più costosi di sempre.

Tale record è stato poi confermato dalla stessa piattaforma dove si è svolta l’asta online, ovvero Rally, che, in origine, pare abbia ottenuto la cartuccia in questione per “soli” 140.000 dollari. Da questa cifra fino ai due milioni non occorre certo essere dei geni in matematica per capire che si è trattato dell’affare dell’anno!

Pare poi che questa cartuccia fosse in condizioni davvero eccezionali oltre che ancora sigillata, un elemento che fa aumentare sensibilmente il valore collezionistico, al pari di quella già citata del Nintendo 64. In rete si sta già discutendo sul fatto che, queste due cartucce, potrebbero addirittura essere le copie meglio conservate in circolazione.

