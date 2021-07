Super Mario 64: raggiunta una cifra da record all’asta

L’asta per una copia ancora imbustata di Super Mario 64 ha raggiunto una cifra astronomica: ecco i numeri da record per il gioco del 1996

Arriveremo anche a parlare di dati di vendita, ma per ora ci soffermiamo sulla cifra record raggiunta da un’asta per Super Mario 64. E che asta: la cifra di partenza era già sui centomila dollari, ma il risultato finale ha aggiunto uno zero comodo. Non che l’amore per Nintendo ci sorprenda, ma mai ci saremmo aspettati che una copia ancora nuova e sigillata del gioco potesse toccare nientemeno che un milione e cinquecentosessantamila dollari. La scalata all’offerta migliore è stata rapida ed inevitabile, e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Super Mario 64: la cifra da record per una copia nuova

Il vincitore ha dunque dovuto sborsare una cifra fuori di testa, e il record non ha mancato di dividere l’opinione sul valore di una copia di Super Mario 64, sebbene intonsa. Lo scrittore Chris Kohler, ex-Wired (nonché autore di Power-Up: Come i videogiochi giapponesi hanno dato al mondo una vita extra, tesi di laurea divenuta libro) ha ironizzato su quanto si trattasse letteralmente di un gioco milionario. Un po’ più caustica è stata la reazione di Kotaku, che non ha fatto mistero di quanto una cifra simile avrebbe potuto benissimo venire spesa altrove.

Well, I figured the first million dollar game was imminent, but I didn’t think it was gonna be today… or this. pic.twitter.com/jKWRY8sNSq — Chris Kohler (@kobunheat) July 11, 2021

Non è la prima volta che un titolo della Grande N compie un’impresa vagamente simile. Anche il primissimo The Legend of Zelda per NES si è avvicinato al milione, con una più che dignitosa somma di 870.000 dollari. Di certo, al confronto neanche i bagarini più biechi possono arrivare a (ri)vendere Super Mario 3D All-Stars a cifre anche solo comparabili.

