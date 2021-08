Back 4 Blood: prestazioni dell’open beta migliorate grazie al DLSS

La tecnologia DLSS di NVIDIA migliora incredibilmente le prestazioni della open beta di Back 4 Blood. La beta è ora disponibile in accesso anticipato fino al 9 agosto

I fan dello storico Left 4 Dead potranno tornare a divertirsi con questo seguito spirituale. Back 4 Blood è infatti l’ultimo lavoro dello stesso studio di sviluppo, Turtle Rock Studios. Come anticipato, la open beta è ora in accesso anticipato fino al 9 agosto per chi ha preordinato il gioco, mentre dal 12 al 16 ritornerà in forma pubblica. La novità di quest’ultima beta di Back 4 Blood sta nella nuova implementazione del DLSS di NVIDIA per tutti i possessori di schede video GeForce RTX.

Back 4 Blood graficamente superiore grazie al DLSS di NVIDIA

La beta che si sta svolgendo in questo giorni dell’attesissimo sparatutto in prima persona cooperativo viene ottimizzata per le GPU di ultima generazione. Tenendo presente che le prestazioni attuali del gioco sono di per sé già ottime, ci potrebbero comunque essere dei miglioramenti in futuro. NVIDIA promette di continuare a lavorare per ottimizzare il titolo fino alla sua uscita definitiva, il 12 ottobre. Viene confermato inoltre che verranno distribuiti diversi aggiornamenti tramite Game Ready Driver. I giocatori che giocano il titolo su GPU GeForce RTX otterranno la migliore esperienza possibile.

Il DLSS in questa beta di Back 4 Blood migliora notevolmente sia la risoluzione che il frame rate, aumentando la nitidezza delle immagini grazie alla IA del DLSS. Questa tecnologia sino ad ora è stata impiegata per circa 60 giochi. Tuttavia, molti altri verranno annunciati in futuro. Il Deep Learning Super Sampling utilizza tecniche di IA per generare immagini di qualità superiore con un frame rate maggiorato e con un maggior livello di dettaglio, senza pesare troppo sulla scheda video.

