Giochi gratis: ecco i titoli di Agosto 2021 per ogni piattaforma

In questo nuovo articolo vi parleremo dei tanti giochi gratis offerti ad Agosto dai vari servizi ad abbonamento mensile e non solo

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica mensile dedicata ai videogiochi disponibili gratuitamente. Ogni mese, grazie ad alcuni servizi ad abbonamento e alle iniziative delle compagnie, vengono regalati davvero tantissimi titoli.

Con tutti questi videogiochi gratuiti però c’è sempre il rischio di non riuscire a riscattarne in tempo qualcuno. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo, in cui vi parleremo dei tanti giochi gratis offerti ad agosto dai vari servizi ad abbonamento mensile e non solo.

Sempre pronti

Molti dei giochi di cui vi parleremo in questo articolo saranno gratis per tutto agosto, ma altri invece solamente durante un determinato periodo. Per questo motivo vi consigliamo di riscattare i titoli che vi interessano il prima possibile, così da evitare situazioni spiacevoli.

Inoltre vi ricordiamo ancora una volta che per scaricare la maggior parte dei giochi gratuiti di cui vi parleremo dovrete disporre del giusto abbonamento. Per fortuna però molti di questi servizi dispongono di un periodo di prova gratuito che in alcuni casi potrete utilizzare per riscattare i giochi che vi interessano.

PlayStation Plus – I giochi gratis di Agosto 2021

Iniziamo come sempre la nostra lista con il PlayStation Plus, il servizio ad abbonamento di Sony. Come ormai ben saprete, il PlayStation Plus offre molti vantaggi, come la possibilità di giocare online su PS4/PS5 e di caricare i salvataggi in cloud, ma permette anche di riscattare tre titoli gratuiti al mese. Ecco i giochi gratis disponibili ad agosto con il servizio:

Plants vs. Zombies La Battaglia di Neighborville

Tennis World Tour 2

Hunter’s Arena Legends

Questo mese alcuni giocatori potrebbero trovare i giochi offerti dal servizio un po’ deludenti, ma in ogni caso nella lista sono presenti dei titoli potenzialmente interessanti. Ad esempio Hunter’s Arena Legends è un nuovo battle royale appena pubblicato e potrebbe divertire molto gli amanti del genere. Inoltre anche Plants vs. Zombies e Tennis World Tour 2 non sono affatto male e si prestano perfettamente a delle partite rapide in singolo o in multiplayer.

Xbox Live Gold – I giochi gratis di Agosto 2021

Adesso tocca all’Xbox Live Gold, la controparte Microsoft del PlayStation Plus. I giochi di cui vi parleremo fanno parte del programma Games with Gold e vengono aggiornati con cadenza mensile. Fate attenzione però, perché alcuni di questi titoli saranno disponibili solamente per alcune piattaforme e durante periodi specifici. Ecco la lista dei Games with Gold affiancata dalla piattaforma e dal periodo in cui saranno disponibili:

Lost Planet 3 (dall’1 al 15 agosto per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S)

(dall’1 al 15 agosto per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S) Darksiders 3 (dall’1 al 31 agosto per Xbox One e Xbox Series X | S)

(dall’1 al 31 agosto per Xbox One e Xbox Series X | S) Garou: Mark of the Wolves (dal 16 agosto al 31 agosto per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S)

(dal 16 agosto al 31 agosto per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S) Yooka-Laylee (dal 16 agosto al 15 settembre per Xbox One e Xbox Series X | S)

Sorprendentemente ad agosto Microsoft offre ai suoi abbonati dei titoli davvero ottimi che si adattano a tutti i gusti. Per esempio gli amanti degli action game apprezzeranno sicuramente Darksiders 3, mentre chi preferisce i platform potrà divertirsi con Yooka-Laylee. Inoltre vi suggeriamo di dare un’occhiata anche a Lost Planet 3, un divertente TPS pieno di mostri da affrontare e mecha da pilotare.

Xbox Game Pass – I giochi gratis di Agosto 2021

Restiamo ancora in casa Microsoft per parlare dell’Xbox Game Pass. Al momento il parco titoli del servizio è davvero molto ampio e, con cadenza mensile, si arricchisce con nuovi giochi. Di solito ogni mese arrivano diversi titoli di qualità e anche questa volta la compagnia non è stata da meno. Ecco la lista dei nuovi giochi gratis aggiunti al servizio ad agosto affiancati dalla piattaforma e dal periodo in cui saranno disponibili:

Curse of the Dead Gods (disponibile dal 5 agosto per PC, console e cloud)

(disponibile dal 5 agosto per PC, console e cloud) Dodgeball Academia (disponibile dal 5 agosto per PC, console e cloud)

(disponibile dal 5 agosto per PC, console e cloud) Katamari Damacy Reroll (disponibile dal 5 agosto per PC, console e cloud)

(disponibile dal 5 agosto per PC, console e cloud) Lumines Remastered (disponibile dal 5 agosto per PC, console e cloud)

(disponibile dal 5 agosto per PC, console e cloud) Starmancer (disponibile dal 5 agosto per PC)

(disponibile dal 5 agosto per PC) Art of Rally (disponibile dal 12 agosto per PC, console e cloud)

(disponibile dal 12 agosto per PC, console e cloud) Hades (disponibile dal 13 agosto per PC, console e cloud)

(disponibile dal 13 agosto per PC, console e cloud) Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (disponibile dal 17 agosto per PC)

Anche questo mese l’Xbox Game Pass offre un parco titoli davvero interessante. Nella lista sono presenti tanti giochi molto validi come Curse of the Dead Gods, Katamari Damacy Reroll e Art of Rally, ma ovviamente quello che spicca maggiormente è Hades, l’eccezionale roguelike di Supergiant Games.

PlayStation Now – I giochi gratis di Agosto 2021

Passiamo ora in ambito cloud gaming con il PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming creato da Sony. Al momento il PlayStation Now vanta un parco titoli davvero ampio e ogni mese si arricchisce sempre con tante novità. Inoltre, la maggior parte dei giochi disponibili per PS4 possono essere anche scaricati, offrendo così la possibilità di giocarli anche a chi non dispone di un’ottima connessione. Ecco la lista dei giochi gratis aggiunti al servizio ad agosto:

NieR Automata

Ghostrunner

Undertale

Questa volta il PlayStation Now offrirà ai suoi abbonati 3 titoli davvero eccezionali. NieR Automata è un action game targato Platinum Games che tratta diversi temi molto particolari. Anche Ghostrunner è un ottimo action game, ma si distingue per un ritmo molto più frenetico e un gameplay più tecnico rispetto a quello del gioco di Yoko Taro. Undertale invece è l’eccentrico e famosissimo RPG di Toby Fox e, in caso non abbiate mai avuto l’occasione di provarlo, noi vi suggeriamo caldamente di giocarlo.

Google Stadia Pro – I giochi gratis di Agosto 2021

Parliamo ora di Stadia, la piattaforma di gaming in streaming targata Google. Nonostante non sia necessario un abbonamento per utilizzare Stadia, con l’abbonamento pro potrete disporre di ulteriori vantaggi, inclusi tanti nuovi titoli ogni mese. I nuovi giochi gratis disponibili ad agosto sono:

Killer Queen Black

It Came From Space & Ate Our Brains

Epistory – Typing Chronicles

Valkyria Chronicles 4

Grime

Sta volta il servizio di Google offre ai suoi abbonati dei titoli davvero ottimi. Valkyria Chronicles 4 è un ottimo strategico con elementi da FPS, mentre Killer Queen Black è un divertentissimo platform multigiocatore. Il gioco che spicca maggiormente però è certamente Grime, il nuovissimo metroidvania sviluppato da Clover Bite e pubblicato da Akupara Games.

Humble Choice – I giochi gratis di Agosto 2021

Andiamo ora a vedere che titoli ci vengono offerti questo mese dal servizio Humble Choice di Humble Bundle. Gli abbonati a questo servizio hanno la possibilità di riscattare ogni mese, a seconda del tipo di abbonamento, 3 oppure 9 giochi. Inoltre come al solito avrete anche accesso a un’enorme raccolta di titoli senza DRM che potrete scaricare e giocare per sempre. Ecco i giochi gratis disponibili ad agosto:

Bloodstained: Ritual of the Night

Last Oasis

Superliminal

Out of Space

We Need to go Deeper

Carto

As Far as the Eye

Cepheus Protocol

Drake Hollow

Nowhere Prophet

Blue Fire

Encodya

Ad agosto potrete scegliere tra un gran numero di titoli davvero molto interessanti. Se volete un consiglio, noi vi suggeriamo di prendere in considerazione Superliminal, Blue Fire e, ovviamente, Bloodstained: Ritual of the Night. Inoltre se siete degli amanti dei giochi di carte vi suggeriamo di dare un’occhiata a Nowhere Prophet, un ottimo ibrido tra deckbuilder e roguelite.

Twitch Prime – I giochi gratis di Agosto 2021

Concludiamo infine il nostro articolo come di consueto con i titoli di Twitch Prime, il servizio ad abbonamento di Amazon. Di solito la piattaforma offre sempre molti giochi gratis e anche ad agosto non siamo rimasti delusi dalla quantità. Ecco gli 8 giochi disponibili gratuitamente con l’abbonamento di questo mese:

Battlefield V (Origin)

Lost Horizon 2

Another Lost Phone: Laura’s Story

Planet Alpha

A Normal Lost Phone

Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Metamorphosis

Secret Files: Tunguska

Purtroppo questa volta Amazon non ha offerto molti titoli di qualità, ma nel mucchio sono presenti comunque alcuni giochi interessanti. Ad esempio se amate le vecchie avventure grafiche della LucasArts apprezzerete sicuramente Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Inoltre potrete anche riscattare Battlefield V, ma per farlo dovrete prima creare e collegare un account Origin a Twitch.

Ricordatevi l’Epic Games Store

Grazie a questo articolo ora sapete dove trovare con facilità la maggior parte dei giochi gratis disponibili ad agosto. La nostra guida si conclude qui ma, se siete interessati ad ottenere davvero tutti i giochi gratuiti del mese, non dimenticatevi di controllare l’Epic Games Store ogni giovedì. Per fortuna potete rimanere aggiornati su tutti i titoli offerti da questo store grazie ai tanti articoli dedicati presenti sul nostro sito.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare alcuni di questi giochi ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.