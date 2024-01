PlayStation: in arrivo un nuovo State of Play per la fine di Gennaio?

Le anticipazioni sul prossimo State of Play stanno rapidamente accendendo l’entusiasmo tra i giocatori di tutto il mondo. Dopo le recenti indiscrezioni di Jeff Grubb di Giant Bomb, l’insider NateTheHate2 ha aggiunto combustibile al fuoco suggerendo che l’evento potrebbe tenersi il 31 gennaio o l’1 febbraio.

Le voci sul contenuto di questo presunto evento si sono intensificate ulteriormente quando il cofondatore di Xbox Era, Nick Baker, ha fatto riferimento a potenziali apparizioni di giochi altamente attesi come Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Silent Hill 2 e Judas. Baker ha anche lasciato intendere che tutto ciò potrebbe verificarsi “il 31 (all’incirca)“, alimentando ulteriori speculazioni sulla data esatta di questo State of Play che dunque potrebbe essere a gennaio.

On the 31st (roughly), Ronins will Rise, we’ll die stranded, have a rebirth and Kojima will fulfil his dream. Sonic will live in the shadow of his generation while the hills will remain silent until the dawn when you’ll need to catch the metro. Just don’t be a Judas about it.

— King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) January 28, 2024