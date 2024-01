Samsung Galaxy A23 5G in OFFERTA UNICA da Euronics!

Offerta imperdibile per il medio gamma dell’azienda coreana, è infatti possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 5G con uno sconto unico da Euronics, approfittatene subito!

Con un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 695 octa-core a 64 bit, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD e una fotocamera posteriore tripla da 50 MP + 5 MP + 2 MP e una fotocamera anteriore da 8 MP.

Samsung Galaxy A23 5G: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Euronics

Il display del Galaxy A23 5G ha un LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Il rapporto di forma è 20:9 e la frequenza di aggiornamento è di 90 Hz. Il display è luminoso e nitido, perfetto per la visione di contenuti multimediali. Il Galaxy A23 5G è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 695 octa-core a 64 bit. Questo processore è in grado di garantire un’esperienza fluida e senza lag anche durante l’utilizzo di applicazioni e giochi impegnativi.

Il Galaxy A23 5G è disponibile con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La memoria interna può essere espansa tramite microSD fino a 1 TB. Il Galaxy A23 5G ha una fotocamera posteriore tripla da 50 MP + 5 MP + 2 MP. La fotocamera principale da 50 MP scatta foto di buona qualità in condizioni di luce diurna. La fotocamera ultra grandangolare da 5 MP è utile per catturare paesaggi o interni. La fotocamera macro da 2 MP è perfetta per scattare primi piani di oggetti o dettagli. La fotocamera anteriore da 8 MP è in grado di scattare selfie di buona qualità. Il Galaxy A23 5G ha anche una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia per tutto il giorno.

