Starfield: lo sviluppo ha fatto grossi passi in avanti

Bethesda ha parlato brevemente dello stato dello sviluppo di Starfield in un video di auguri sul proprio canale Youtube

Dal rilascio di nuovi video che offrono scorci intriganti della lore del mondo di Starfield alla presentazione concept art di ambienti lussureggianti e magnetici, Bethesda ha rilasciato varie ondate di dettagli sul prossimo gioco di ruolo qua e là nelle ultime settimane. Detto questo, a parte il trailer di rivelazione dell’E3, non abbiamo visto ancora quasi nulla di “concreto” e corposo riguardo Starfield, anche se il game director Todd Howard afferma che non sarà così ancora per molto e “lo sviluppo del gioco procede a gonfie vele”.

Starfield: lo sviluppo procede bene ma è ancora presto per sbilanciarsi in ulteriori dettagli

In una clip di auguri per le festività caricata da Bethesda Game Studios su YouTube, il game director di Starfield, Todd Howard ha affermato che lo sviluppo del gioco ha compiuto solidi progressi nel 2021 e che vedremo più gameplay nel 2022: “Il team ha fatto grandi progressi su Starfield quest’anno”, afferma Howard. “Non vediamo l’ora di mostrarvelo l’anno prossimo.”

Dichiarazioni abbastanza laconiche e senza “orpelli” quindi, ma è comunque una notizia positiva. Di recente Howard ha anche affermato che l’attuale piano di Bethesda era di mostrare più spezzoni di giocato di Starfield nell’estate 2022, il che potrebbe suggerire che il gioco apparirà all’E3 o nelle prossimità temporali di quest’ultimo evento. Il lancio di Starfield è attualmente programmato per l’11 novembre 2022 per Xbox Series X/S e PC. Per quanto riguarda se il gioco sarà effettivamente in grado di raggiungere la data di lancio, resta da vedere, per adesso Bethesda sembra abbastanza fiduciosa in questo momento che sarà in grado di rispettare la scadenza.

Per quanto riguarda lo studio recentemente acquisito da Microsoft e che sta occupandosi del titolo suddetto, ossia Bethesda, pare che quest’ultimo stia anche preparando un ambizioso videogioco basato su una nota licenza fumettistica. Maggiori dettagli a riguardo in quest’articolo. Per quanto riguarda il titolo di Indiana Jones in produzione presso lo stesso studio, l’intreccio è stato scritto dallo stesso game director di Starfield e anche quest’ultimo gioco sta procedendo bene.

