Bethesda: uno degli studi del colosso sta lavorando a un nuovo gioco basato su un fumetto?

Su Twitter un utente ha riportato come alcuni profili LinkedIn alludano a un presunto nuovo gioco di Bethesda non ancora annunciato

Di questi tempi non mancano certo giochi AAA in arrivo basati su grandi proprietà con licenza e non sorprende quindi il fatto che potrebbero esserci altri progetti analoghi in lavorazione di cui non sappiamo ancora nulla (almeno ufficialmente). Uno di questi, a quanto pare, è il presunto nuovo gioco sviluppato da Roundhouse Studios, di proprietà di Bethesda (e di Microsoft, a sua volta), che in precedenza era chiamato Human Head Studios (e “riformato” in circostanze controverse). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Bethesda: ecco tutti i dettagli sul presunto misterioso nuovo gioco in produzione presso Roundhouse Studios

Come riportato su Twitter dall’utente @FaizShaikh7681, il profilo LinkedIn di uno sviluppatore di Roundhouse Studios (proprietà di Bethesda) suggerisce che, prima della chiusura di Human Head Studios, il team di sviluppo stava lavorando su un nuovo gioco PvPvE basato su gioco a squadre. In particolare, il progetto dovrebbe corrispondere a uno sparatutto girante su Unreal Engine 4 e basato su “un’importante licenza fumettistica“. La breve descrizione del titolo in questione sul profilo LinkedIn mette l’accento su “movimento del giocatore, armi, effetti di stato, modalità di gioco” e “IA per una varietà di creature nel mondo di gioco”.

È interessante notare che il profilo di un altro sviluppatore Roundhouse menziona che questo titolo non ancora annunciato, che ha iniziato lo sviluppo nel 2019, è ancora in lavorazione, con lo studio che attualmente sembra impiegare oltre 50 sviluppatori.

Ci sono, ovviamente, molti interrogativi e praticamente nessuna certezza. Con Human Head che è stato chiuso e riformato come Roundhouse Studios, non è certo se lo stesso progetto sia in lavorazione, soprattutto considerando quanto siano vaghe le informazioni in questo particolare caso. Se è lo stesso progetto, resta da vedere quanto sarà cambiato da quando è passato sotto l’egida di Bethesda. Per quanto riguarda i progetti di quest’ultima, sembra che il prossimo The Elder Scrolls non sarà un’esclusiva Microsoft (o almeno non lo sarà per sempre). Su Starfield, invece, è stato pubblicato di recente un video-diario con i retroscena dello sviluppo, maggiori dettagli al riguardo qui.

