Bethesda: il gioco di Indiana Jones è scritto dal director Todd Howard

Il nuovo gioco di Bethesda su Indiana Jones, sviluppato da Machine Games, si baserebbe su una storia originale creata dal director Todd Howard

Durante un’intervista presso IGN, Todd Howard ha affermato come l’attenzione dello studio Bethesda sia ora totalmente focalizzata sulla creazione di Starfield, mettendo dunque in secondo piano lo sviluppo di The Elder Scrolls VI e Fallout 5. Egli sostiene che una maggiore attesa sia una parte necessaria ed inevitabile del processo creativo, poiché essa garantisce la produzione di titoli di qualità e validi, che possano innalzare ulteriormente le serie stesse. Dunque i prossimi anni saranno pieni di progetti impegnativi per l’azienda e per il director; eppure, Todd Howard appare in ogni caso coinvolto anche nella creazione del nuovo gioco di Bethesda incentrato sulla saga di Indiana Jones.

Che ruolo ha Todd Howard nel nuovo gioco di Bethesda su Indiana Jones?

A gennaio Bethesda aveva annunciato un nuovo gioco di Indiana Jones, sviluppato dallo stesso studio dei titoli Wolfenstein, Machine Games ed in con la collaborazione della rinata Lucasfilm Games, con Todd Howard come produttore esecutivo. Oltre ad un brevissimo teaser che mostrava una frusta ed un cappello, cioè l’iconico equipaggiamento dell’archeologo, e la facilmente riconoscibile colonna sonora dell’opera, non furono offerte altre informazioni. Alla domanda su cosa i fan avrebbero dovuto aspettarsi dalla sua posizione nella creazione di questo titolo, Todd Howard spiega in cosa differisce la posizione di produttore esecutivo rispetto a quella da game director.

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news! — Bethesda (@bethesda) January 12, 2021

Da produttore esecutivo, Howard ha il compito di supervisionare saltuariamente le condizioni del gioco a seconda dello stato in cui si trova; nel caso invece di game director, possiede un ruolo più attivo e che viene effettuato con maggiore quotidianità. Il director accenna ad una proposta sul gioco di Indiana Jones che fece alla LucasArts più di dieci anni fa, e dopo che lo studio è stato acquisito da Disney, l’idea era riemersa ponendo Machine Games come possibile candidato per poterla realizzare. Howard si dice estremamente felice di poter dare un piccolo contributo creativo al gioco, e la combinazione tra il talento dello studio e la propria esperienza lo portano a domandarsi di che genere di gioco possa venirne fuori.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.