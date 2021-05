Oppo Promo Maggio: nuove imperdibili offerte

Nuove offerte e promo per il mese di Maggio da parte di casa Oppo, in particolare i nuovi smartphone e smartband. Vediamo il tutto

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, presenta oggi le speciali promozioni dedicate a Find X3 Series, OPPO Band e OPPO Watch, valide fino a domenica 30 maggio al seguente link.

Oppo Promo Maggio: le offerte

Tutti coloro che acquisteranno OPPO Find X3 Neo 5G, lo smartphone dal design glamour e alla moda, con un potente comparto fotografico e connettività 5G, riceveranno in regalo OPPO Enco W51, gli auricolari True Wireless con ricarica wireless e cancellazione del rumore, per un valore commerciale di 129,90€. OPPO Find X3 Neo 5G è disponibile nei migliori negozi di elettronica di consumo, operatori e Amazon.it al prezzo consigliato di 799,99€.

Per ricevere in omaggio OPPO Band Sport, la nuova smartband con numerose funzioni di monitoraggio e workout, con valore commerciale pari a 49,00€, sarà sufficiente acquistare entro il 30 maggio OPPO Find X3 Lite 5G che, grazie al comparto fotografico basato su innovative funzioni AI, offre scatti davvero unici, ad un prezzo consigliato di 499,99€.

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno i prodotti OPPO Find X3 Neo e Lite da maggio a dicembre 2021, potranno godere della garanzia OPPO Care Light, che garantisce una sostituzione dello schermo entro i primi 3 mesi dalla data di acquisto in caso di danni accidentali.

OPPO Watch, lo smartwatch con Android Wear che vanta un intero mondo di applicazioni e funzioni, è disponibile al prezzo consigliato di 299,00€ con in omaggio OPPO Enco W11, gli auricolari True Wireless che garantiscono un’esperienza d’ascolto immersiva, per un valore commerciale di 39,90€.

La partnership

Inoltre, grazie alla partnership con Coincasa, il brand italiano di Coin dedicato all’home decoration, acquistando OPPO Band, nella versione Sport (49,90€) o in quella Style (69,90€) fino al 30 maggio, è possibile ottenere un voucher del 15% per tutti gli acquisti online effettuati sul seguente sito. Un regalo perfetto per arredare la propria casa con stile grazie al ricco assortimento che spazia dalla tavola alla biancheria e tessuti d’arredo, dalla decorazione ai complementi.

“Questa iniziativa rappresenta una concreta possibilità per i nostri utenti di scoprire l’ecosistema OPPO, che si arricchisce giorno dopo giorno di accessori audio e wearable, oltre alle lineup di smartphone e ai nostri servizi. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di offrire un’esperienza utente che sia sempre più completa, in linea con lo stile di vita quotidiano”

— commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Approfitterete delle offerte proposte da Oppo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.