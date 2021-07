Shadow Warrior 3: ecco quando arriveranno notizie sulla data d’uscita

Shadow Warrior 3 non ha ancora una data d’uscita ma stando alle ultime dichiarazioni di Flying Wild Hog le cose potrebbero cambiare presto

Con più della metà dei mesi dell’anno corrente ormai già alle spalle, ci sono ancora un certo numero di titoli particolarmente attesi dalla community videoludica a cui manca un periodo certo di rilascio. Uno di questi è Shadow Warrior 3 di Flying Wild Hog, che ha ricevuto l’ultima volta un trailer alla presentazione dell’E3 2021 di Devolver Digital, nessuna data d’uscita è stata menzionata al di fuori di un generico “2021”, ma lo sviluppatore ha fornito nelle ultime ore un aggiornamento su Twitter al riguardo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Shadow Warrior 3: la data d’uscita sarà annunciata alla Gamescom 2021 o all’Opening Night Live?

Flying Wild Hog ha riferito sull’account ufficiale del proprio gioco di punta su Twitter che le notizie sulla data di uscita per Shadow Warrior 3 arriveranno ad agosto. Lo sviluppatore ha anche confermato che “il gioco uscirà ancora su PlayStation, Xbox e PC quest’anno!” Con la Gamescom 2021 che si terrà il mese prossimo e l’Opening Night Live che tornerà a dare linfa vitale alla stagione estiva degli eventi videoludici, potrebbe essere annunciata la data di uscita del gioco in questione proprio in una di queste occasioni. La menzione di “PlayStation” e “Xbox” sembra indicare anche altre piattaforme oltre alle già annunciate PS4 e Xbox One. Per ora non resta che attendere le prossime mosse di Flying Wild Hog.

Shadow Warrior 3 release date news arrives in August and we can confirm the game will still release on PlayStation, Xbox, and PC this year! Wishlist on Steamhttps://t.co/xeYKMFOJ5E pic.twitter.com/tD2MxPYTrD — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) July 28, 2021

Shadow Warrior 3 continua direttamente la storia del secondo capitolo della saga con Lo Wang e Orochi Zilla che si uniscono per mettersi alla ricerca di un misterioso drago. Invece di un titolo incentrato sul looting con livelli generati casualmente, le ambientazioni di gioco saranno lineari con vari rimandi al genere platform e nuove opzioni di movimento come la corsa sul muro e il grappling. Wang può anche usare armi diverse durante l’esecuzione dei nemici oltre alla sua fidata katana e alla nutrita selezione di armi da fuoco.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.