Kena Bridge of Spirits: rinviata la data di uscita

È stata rinviata di un mese l’uscita dell’attesa esclusiva Playstation Kena: Bridge of spirits. Per il titolo si tratta della secondo posticipazione della data di rilascio

Per la seconda volta dal suo annuncio, e nonostante la recente pubblicazione dei dettagli della sua edizione Deluxe, è stata rinviata la data di uscita di Kena: Bridge of Spirits. Il titolo, originariamente destinato a raggiungere il mercato nel 2020, ha subito una prima posticipazione a causa dell’insorgere della pandemia globale; era stato poi annunciato che sarebbe stato pubblicato il prossimo 28 Agosto ma, come apprendiamo in data odierna, la sua uscita ha subito un ulteriore ritardo.

Kena Bridge of Spirits: ecco a quando è stata rinviata l’uscita

La data di uscita di Kena: Bidge of Spirits è stata rinviata al 21 Settembre. Riguardo a questo ulteriore ritardo, lo studio di sviluppo del titolo si è espresso tramite Twitter. In particolare, ha affermato:

Abbiamo fatto la difficile scelta di rimandare l’uscita di Kena finoal 21 di Settembre per perfezionare il gioco per tutte le piattaforme. Il team sta lavorando duramente e riteniamo che il tempo in più sia critico per assicurare ai giocatori la migliore esperienza possibile. Sappiamo che molti di voi non vedono l’ora di giocare e come segno di riconoscenza per la vostra pazienza stiamo lavorando per darvi la migliore versione possibile di Kena. Grazie per il fantastico sostegno!

Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile per Playstation 4, Playstation 5 e PC (su quest’ultimo sarà in esclusiva su Epic Games Store). il titolo è stato sviluppato da Ember Lab e, da quanto si è potuto vedere, sarà caratterizzato da un gameplay che combina elementi dei titoli action in terza persona con altri tipici del platform.

