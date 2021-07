Gamescom 2021: confermati i primi partecipanti, Ubisoft e Microsoft ci saranno

Abbiamo i primi partecipanti confermati per la Gamescom 2021: molte le gradite conferme, Ubisoft e Microsoft (con Bethesda) soprattutto

Sappiamo bene da un po’ che Gamescom sarebbe tornata, seppur in veste esclusivamente digitale, per l’edizione 2021: un po’ meno scontati sono invece i primi partecipanti confermati, tra i quali siamo lieti di comunicare figurano anche Ubisoft e Microsoft. Con la pandemia ancora non del tutto sconfitta, la lista finora rilasciata è già qualcosa di positivamente impressionante, e i publisher d’oltralpe e d’oltreoceano non saranno certo i soli a fare capolino alla fiera videoludica europea.

Confermati i primi pezzi da novanta: Ubisoft e Microsoft tra i partecipanti della Gamescom 2021

I pesi massimi come Xbox, Bethesda, Activision, Electronic “EA” Arts ed Ubisoft sono già confermati tra i primi partecipanti della Gamescom 2021. Tuttavia, potrete già da ora aspettarvene altri, come ad esempio Bandai Namco (vi ricorda qualcosa?), 505 Games, Koch Media, Headup, Thunderful Games e molti altri. Vi lasciamo alla lettura della lista degli invitati, ma vogliate scusarci se ne abbiamo mancato qualcuno in questi highlights introduttivi.

La lista completa dei partner, fino ad ora almeno, è come segue:

505 Games

Activision

Aerosoft

Assemble Entertainment

astragon Entertainment

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US Europe

Headup

Indie Arena Booth

Koch Media

NExT Studios (Tencent Games)

SEGA Europe

Team17

Thunderful Games

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Oliver Frese, direttore degli organizzatori dell’evento a Colonia, ha enfatizzato sul contesto pandemico che ha reso ancora più impressionante la lista dei partner. La resilienza di Gamescom, a discapito del compromesso digital-only dell’evento, rimane per Frese una conferma dell’importanza dell’evento per l’industria videoludica. A dare il via alla fiera, naturalmente, provvederà l’evento Gamescom Opening Night Live del 25 agosto presentato da Geoff Keighley.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei primi nomi confermati?