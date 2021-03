BAFTA: i videogiochi vincitori dell’edizione 2021

Hades trionfa ai premi BAFTA 2021, ma non è certo il solo: ecco tutti i vincitori videoludici nella prestigiosa premiazione britannica

Abbiamo già parlato delle nomination per i videogiochi ai premi BAFTA del 2021, ma ora abbiamo dei vincitori che siamo felici di annunciare. Ricordiamo, per vostra convenienza se non volete tornare all’articolo precedente, che l’acronimo sta per British Academy of Film and Television Arts. La accademia britannica per le arti televisive e cinematografiche ha rivelato quali siano i vincitori nel ramo videoludico dell’intrattenimento e, come abbiamo fatto di recente, elencheremo le categorie una ad una nel loro ordine alfabetico inglese.

Tali settori consistono in “Animation”, “Artistic achievement”, “Audio achievement”, “Best game”, “British game”, “Debut game”, “Evolving game”, “Family”, “Game beyond entertainment”, “Game design”, “Multiplayer”, “Music”, “Narrative”, “Original property”, “Performer in a leading role”, “Performer in a supporting role”, “Technical achievement”, e infine “EE Game of the year”.

Vincitori BAFTA 2021: Animazione

In questa prima categoria dei BAFTA 2021 per i videogiochi abbiamo, come ricorderete, i vincitori per le animazioni. Da qui in poi, metteremo in grassetto solo il vincitore, elencando al contempo anche gli altri candidati per correttezza. In questo caso, a vincere è stato The Last of Us: Part II.

DOOM Eternal, a tutto il team di sviluppo (id Software/Bethesda Softworks)

Final Fantasy VII Remake, all’intero team di sviluppo (Square Enix/Square Enix)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, a tutto il team di sviluppo (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Europe)

Ori and the Will of The Wisps, a tutto il team di sviluppo (Moon Studios/Xbox Game Studios)

Spiritfarer, all’intero team di sviluppo (Thunder Lotus/Kowloon Nights)

The Last of Us: Part II, a tutto il team di sviluppo (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe)

Vincitori BAFTA 2021: Risultato artistico

In questa categoria rientrano tutti i titoli nominati per i meriti artistici in generale. Questo è il primo di tanti, tanti premi che Hades ha saputo accalappiare.

Cyberpunk 2077, a tutto il team di sviluppo (CD PROJEKT RED/CD PROJEKT x BANDAI NAMCO UK)

Dreams, a tutto il team di sviluppo (Media Molecule/Sony Interactive Entertainment Europe)

Ghost of Tsushima, a Jason Connell, Joanna Wang, Ian Jun Wei Chiew (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Europe)

Hades , a Jen Zee (Supergiant Games/Supergiant Games)

, a Jen Zee (Supergiant Games/Supergiant Games) Half-Life: Alyx, a tutto il team di sviluppo (Valve/Valve)

The Last of Us: Part II, a tutto il team di sviluppo (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe)

Vincitori BAFTA 2021: Risultato nel comparto sonoro

Questa categoria racchiude l’intera gestione dell’audio; i vincitori ai premi BAFTA 2021 per la colonna sonora dei videogiochi saranno in una categoria successiva. L’accademia ha premiato Ghost of Tsushima, presumiamo per la fedeltà alla regia di Akira Kurosawa.

Astro’s Playroom, a tutto il team di sviluppo (SIE Japan Studio/Sony Interactive Entertainment Europe)

Ghost of Tsushima , al Rev. Dr. Bradley D. Meyer (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Europe)

, al Rev. Dr. Bradley D. Meyer (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Europe) Hades, a Darren Korb (Supergiant Games/Supergiant Games)

Half-Life: Alyx, a tutto il team di sviluppo (Valve/Valve)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, a tutto il team di sviluppo (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Europe)

The Last of Us: Part II, a tutto il team di sviluppo (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe)

Vincitori BAFTA 2021: Miglior gioco

Non c’è molto da dire: si tratta essenzialmente del GOTY inglese. I candidati erano questi che vedete qui sotto, ma a vincere è stato nuovamente Hades.

Animal Crossing: New Horizons, a tutto il team di sviluppo (Nintendo EPD/Nintendo)

Ghost of Tsushima, a Brian Fleming e Chris Zimmerman (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Europe)

Hades , a tutto il team di sviluppo (Supergiant Games/Supergiant Games)

, a tutto il team di sviluppo (Supergiant Games/Supergiant Games) Half-Life: Alyx, a tutto il team di sviluppo (Valve/Valve)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, a tutto il team di sviluppo (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Europe)

The Last of Us: Part II, a tutto il team di sviluppo (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe)

Vincitori BAFTA 2021: Miglior gioco britannico

Trattandosi dei BAFTA, il patriottismo del Regno Unito emerge in questa categoria apposita: tutti i vincitori del 2021 in quest’ambito sono esclusivamente per i giochi Made in England. Non poteva che vincere un franchise nato in uno studio di Cambridge come Sackboy: A Big Adventure.

Dreams, a tutto il team di sviluppo (Media Molecule/Sony Interactive Entertainment Europe)

F1 2020, a tutto il team di sviluppo (Codemasters/Codemasters)

Fall Guys, a tutto il team di sviluppo (Mediatonic/Devolver Digital)

Röki, a tutto il team di sviluppo (Polygon Treehouse/United Label)

Sackboy: A Big Adventure , a Ned Waterhouse, Jess Gaskell, Pete Smith (Sumo Digital Sheffield/Sony Interactive Entertainment Europe)

, a Ned Waterhouse, Jess Gaskell, Pete Smith (Sumo Digital Sheffield/Sony Interactive Entertainment Europe) The Last Campfire, a tutto il team di sviluppo (Hello Games/Hello Games)

Vincitori BAFTA 2021: Miglior titolo debuttante

Solo le uscite più recenti trovano il loro posto qui, visto il nome della categoria. A distinguersi, in questo caso, è stato Carrion.

Airborne kingdom, a tutto il team di sviluppo (The Wandering Band/The Wandering Band)

Call of the sea, a Tatiana Delgado e Manuel Fernandez (Out of the Blue/Raw Fury)

Carrion , a tutto il team di sviluppo (Phobia Game Studio/Devolver Digital)

, a tutto il team di sviluppo (Phobia Game Studio/Devolver Digital) Factorio, a tutto il team di sviluppo (Wube Software/Wube Software)

Röki, a tutto il team di sviluppo (Polygon Treehouse/United Label)

The Falconeer, a tutto il team di sviluppo (Tomas Sala/ Wired Productions)

Vincitori BAFTA 2021: Miglior “gioco in evoluzione”

Si tratta dell’equivalente BAFTA per i videogiochi dal miglior supporto degli sviluppatori visti ai Game Awards; i vincitori del 2021, in tal senso, hanno saputo sorprenderci. In una categoria solitamente dominata da Fortnite è stato invece Sea of Thieves ad avere la meglio. Non sapremmo se imputare la vittoria al fervore patriottico verso Rare o meno.

Destiny 2: Beyond Light, a tutto il team di sviluppo (Bungie/Bungie)

Dreams, a tutto il team di sviluppo (Media Molecule/Sony Interactive Entertainment Europe)

Fall Guys, a tutto il team di sviluppo (Mediatonic/Devolver Digital)

Fortnite, a tutto il team di sviluppo (Epic Games/Epic Games)

No Man’s Sky, a tutto il team di sviluppo (Hello Games/Hello Games)

Sea of Thieves, a tutto il team di sviluppo (Rare Ltd/Xbox Game Studios)

Vincitori BAFTA 2021: Famiglia

Si parla dei giochi per famiglie, ovvero solitamente dei titoli la cui età consigliata dal PEGI si aggira sul 3+. Anche questa, come la precedente, è una categoria con un vincitore a sorpresa: anziché una scelta sicura come un titolo Nintendo qualsiasi, è qui che Sackboy: A Big Adventure porta a casa il suo secondo premio.

Animal Crossing: New Horizons, a tutto il team di sviluppo (Nintendo EPD/Nintendo)

Astro’s Playroom, a tutto il team di sviluppo (SIE Japan Studio/Sony Interactive Entertainment Europe)

Dreams, a tutto il team di sviluppo (Media Molecule/Sony Interactive Entertainment Europe)

Fall Guys, a tutto il team di sviluppo (Mediatonic/Devolver Digital)

Minecraft Dungeons, a tutto il team di sviluppo (Mojang Studios, Double Eleven Limited)

Sackboy: A Big Adventure, a Joel Smith, Cesar Bittar, Pete Smith (Sumo Digital Sheffield/Sony Interactive Entertainment Europe)

Vincitori BAFTA 2021: “Giochi oltre l’intrattenimento”

Questa categoria dei premi BAFTA ricopre i videogiochi che si spingono oltre i loro meriti puramente videoludici, e i vincitori del 2021 non ci hanno deluso. Non poteva che vincere, infatti, il titolo d’evasione per eccellenza durante la pandemia, Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons , a tutto il team di sviluppo (Nintendo EPD/Nintendo)

, a tutto il team di sviluppo (Nintendo EPD/Nintendo) Before I Forget, a tutto il team di sviluppo (3-Fold Games/3-Fold Games)

Dreams, a tutto il team di sviluppo (Media Molecule/Sony Interactive Entertainment Europe)

Spiritfarer, a tutto il team di sviluppo (Thunder Lotus/Kowloon Nights)

Tell me Why, a tutto il team di sviluppo (DONTNOD Entertainment/Xbox Game Studios)

The Last of Us: Part II, a tutto il team di sviluppo (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe)

Vincitori BAFTA 2021: Game design

Qui si premia il game design in sé, come indica il nome della categoria. Anche in questo caso, Hades ha conquistato la critica.

Animal Crossing: New Horizons, a tutto il team di sviluppo (Nintendo EPD/Nintendo)

Astro’s Playroom, a tutto il team di sviluppo (SIE Japan Studio/Sony Interactive Entertainment Europe)

Ghost of Tsushima, a tutto il team di sviluppo (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Europe)

Hades , a tutto il team di sviluppo (Supergiant Games/Supergiant Games)

, a tutto il team di sviluppo (Supergiant Games/Supergiant Games) Half-Life: Alyx, a tutto il team di sviluppo (Valve/Valve)

The Last of Us: Part II, a tutto il team di sviluppo (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe)

Vincitori BAFTA 2021: Miglior multiplayer

Per quanto riguarda i vincitori, la categoria multiplayer dei BAFTA 2021 include quello che ha trionfato sia ai Game Awards che qui. Parliamo di Animal Crossing: New Horizons, presumibilmente per gli stessi meriti (inclusa la capacità di connettere più persone nonostante la quarantena).

Animal Crossing: New Horizons , a tutto il team di sviluppo (Nintendo EPD/Nintendo)

, a tutto il team di sviluppo (Nintendo EPD/Nintendo) Deep Rock Galactic, a tutto il team di sviluppo (Ghost Ship Games/Coffee Stain Publishing)

Fall Guys, a tutto il team di sviluppo (Mediatonic/Devolver Digital)

Ghost of Tsushima, a Darren Bridges e Matt Goldhaber (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Europe)

Sackboy: A Big Adventure, a Jack Houghton, Tom Sampson e Jason Stewart (Sumo Digital Sheffield/Sony Interactive Entertainment Europe)

Valorant, a tutto il team di sviluppo (Riot Games/Riot Games)

Vincitori BAFTA 2021: Musica

Qui si premia la colonna sonora dei giochi candidati, come abbiamo accennato in precedenza. Sorprendentemente, è Spider-Man: Miles Morales a portarsi a casa il “Grammy videoludico”.

Ghost of Tsushima, a Ilan Eshkeri, Shigeru Umebayashi e Peter Scaturro (Sucker Punch Productions/ Sony Interactive Entertainment Europe)

Hades, a Darren Korb (Supergiant Games/Supergiant Games)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales , a John Paesano, Scott Hanau e Alex Hackford (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Europe)

, a John Paesano, Scott Hanau e Alex Hackford (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Europe) Ori and the Will of the Wisps, a Gareth Coker (Moon Studios/Xbox Game Studios)

Sackboy: A Big Adventure, a Jay Waters, Joe Thwaites e Joanna Skorupa (Sumo Digital Sheffield/Sony Interactive Entertainment Europe)

The Last of Us: Part II, a Gustavo Santaolalla, Mac Quayle e Scott Hanau (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe)

Vincitori BAFTA 2021: Narrazione

Prevedibilmente, questa è la categoria in cui i videogiochi vincitori dei BAFTA 2021 vengono scelti per il loro comparto narrativo. Abbiamo un altro premio, anche in questo caso, per Hades.

Assassin’s Creed: Valhalla, all’intero team di sceneggiatori (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Cyberpunk 2077, all’intero team di sceneggiatori (CD PROJEKT RED/CD PROJEKT x BANDAI NAMCO UK)

Ghost of Tsushima, a Nate Fox e Ian Ryan (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Europe)

Hades , a Greg Kasavin (Supergiant Games/Supergiant Games)

, a Greg Kasavin (Supergiant Games/Supergiant Games) Kentucky Route Zero: TV Edition, all’intero team di sceneggiatori (Cardboard Computer/Annapurna Interactive)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, all’intero team di sceneggiatori (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Europe)

Vincitori BAFTA 2021: Proprietà originale

Questa categoria riguarda le IP in sé. Vi lasciamo alla lista di candidati, tra cui il vincitore inatteso. Il premio va a Kentucky Route Zero: TV Edition.

Carrion, a tutto il team di sviluppo (Phobia Game Studio/Devolver Digital)

Fall Guys, a tutto il team di sviluppo (Mediatonic/Devolver Digital)

Ghost of Tsushima, a tutto il team di sviluppo (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Europe)

Hades, a tutto il team di sviluppo (Supergiant Games/Supergiant Games)

Kentucky Route Zero: TV Edition , a tutto il team di sviluppo (Cardboard Computer/Annapurna Interactive)

, a tutto il team di sviluppo (Cardboard Computer/Annapurna Interactive) Spiritfarer, a tutto il team di sviluppo (Thunder Lotus/Kowloon Nights)

Vincitori BAFTA 2021: Miglior interprete protagonista

In questa e nella categoria successiva, i vincitori dei BAFTA 2021 consistono nei doppiatori e/o nelle doppiatrici che si sono distinti/e nel loro ruolo nei videogiochi. Questa è per i protagonisti e/o le protagoniste, come potete vedere. Dopo tanti commenti sgradevoli dai fan in merito, è Laura Bailey nel ruolo di Abby per The Last of Us: Part II a vedere riconosciuti i suoi meriti.

Ashley Johnson, nel ruolo di Ellie in The Last of Us: Part II

Cherami Leigh, nel ruolo dell’avatar femminile in Cyberpunk 2077

Cody Christian, nel ruolo di Cloud Strife in Final Fantasy VII Remake

Daisuke Tsuji, nel ruolo di Jin Sakai in Ghost of Tsushima

Laura Bailey , nel ruolo di Abby in The Last of Us: Part II

, nel ruolo di Abby in Nadji Jeter, nel ruolo di Miles Morales in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Vincitori BAFTA 2021: Miglior interprete in un ruolo di supporto

Questa categoria è come la precedente, ma per i comprimari. Nonostante le tre candidature per il prezzemolino di casa Sony, Hades conquista ancora un altro premio.

Carla Tassara, nel ruolo di Judy Alvarez in Cyberpunk 2077

Jeffrey Pierce, nel ruolo di Tommy in The Last of Us: Part II

Logan Cunningham , nei ruoli di Ade, Achille, Poseidone, Asterius, Caronte e del narratore in Hades

, nei ruoli di Ade, Achille, Poseidone, Asterius, Caronte e del narratore in Patrick Gallagher, nel ruolo di Khotun Khan in Ghost of Tsushima

Shannon Woodward, nel ruolo di Dina in The Last of Us: Part II

Troy Baker, nel ruolo di Joel in The Last of Us: Part II

Vincitori BAFTA 2021: Risultato per il comparto tecnico

Questa è la categoria dei premi BAFTA per i vincitori che si sono distinti particolarmente dal punto di vista tecnico (si parla di grafica); le nomination del 2021 sono qui sotto. A sorpresa di quasi nessuno, l’enorme potenziale di Dreams ha saputo accattivarsi il consenso della critica.

Demon’s Souls, a tutto il team di sviluppo (SIE Japan Studio/Sony Interactive Entertainment Europe)

DOOM Eternal, a tutto il team di sviluppo (id Software/Bethesda Softworks)

Dreams , a tutto il team di sviluppo (Media Molecule/Sony Interactive Entertainment Europe)

, a tutto il team di sviluppo (Media Molecule/Sony Interactive Entertainment Europe) Flight Simulator, a Sebastian Wloch, Duncan Lawler e Pavel Kuksa (Asobo Studio/Xbox Game Studios)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, a tutto il team di sviluppo (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Europe)

The Last of Us: Part II, a tutto il team di sviluppo (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe)

Vincitori BAFTA 2021: Gioco dell’anno EE

Quest’ultima categoria riguarda l’introduzione del televoto. Poco sorprendentemente, è qui che The Last of Us: Part II si è dimostrato il più amato dal pubblico.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo EPD/Nintendo)

Call of Duty: Warzone (Raven Software, Infinity Ward/Activision)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Europe)

Hades (Supergiant Games/Supergiant Games)

The Last of Us: Part II (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe)

(Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe) Valorant (Riot Games/Riot Games)

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei premi assegnati? Siete d’accordo con le scelte in questione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica. Per i vostri bisogni videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.