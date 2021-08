Severed Steel: rivelata la data di uscita per PC

Rivelata la data di uscita su PC di Severed Steel, lo sparatutto in prima persona sviluppato da Greylock Studio e pubblicato da Digerati

C’è una data di uscita per la versione PC di Severed Steel, lo sparatutto in prima persona sviluppato da Greylock Studio, per il quale il titolo rappresenta il primo tentativo di realizzare un videogioco professionale. È previsto che il titolo sia reso disponibile anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch sempre durante il 2021, ma al momento lo sviluppatore non è stato in grado di fornire una data.

Severed Steel: ecco la data di uscita della versione per PC

La data di uscita della versione per PC di Severed Steel è stata fissata per il prossimo 17 Settembre; questo vuol dire che sarà possibile giocarci in meno di un mese. Il titolo sarà distribuito tramite Steam e Epic Games Store, mentre non è prevista per il momento un’uscita fisica. Sempre tramite Steam, è possibile accedere a una demo del gioco, utile per farsi un’idea delle sue caratteristiche. Il nostro avatar in Severed Steel è Steel, una letale pistolera con un solo braccio. Il suo stile di combattimento dinamico, caratterizzato dal costante movimento e dall’uso dell’ambiente per spostarsi e nascondersi, definisce il gameplay del titolo, che è infatti molto veloce.

Ad arricchire il gioco c’è il fatto che tutti gli elementi che compongono l’ambiente possono essere colpiti e distrutti; l’uso di una IA dinamica rende poi unica ogni battaglia. Infine, Severed Steel è dotato di un Level Editor, che permette di creare dei livelli e di condividerli con la comunità. Quest’ultima funzione sarà però perfezionata dopo il lancio,

