Idee soggiorno per appassionati di videogame

Il giusto ambiente può infatti rendere più confortevoli le lunghe sessioni di gioco solitarie. Scopriamo come

Lo sappiamo bene che, quando ci si immerge in un videogame, tutto ciò che ci circonda sembra scomparire e a volte ci vorrebbero le cannonate per risvegliarci dall’incanto. Ciò non significa, però, che avere una stanza pensata su misura per il comfort degli appassionati di videogiochi non migliorerebbe ulteriormente l’esperienza.

Il giusto ambiente può infatti rendere più confortevoli le lunghe sessioni di gioco solitarie, e più piacevoli i raduni per sfidare amici e familiari ai propri videogame preferiti. Scopriamo allora che cosa non può mancare nel soggiorno di un appassionato di videogame.

Schermi per TV e computer

Partiamo dalle cose più ovvie: per godersi al meglio l’esperienza di gioco serve uno schermo di buona qualità e, diciamocelo, in questo caso le dimensioni contano. Uno schermo più grande permette di ottenere maggiori informazioni durante le sessioni di gioco, e di ingrandire dettagli se necessario. È anche ideale se si gioca in tanti, e per permettere di sedere a una giusta distanza che non affatichi gli occhi.

In base al tipo di giochi che si predilige, avere due schermi aggiuntivi ai lati può essere di grande aiuto. Ciò è vero in particolare per gli sparatutto in prima persona, e per qualunque gioco che includa la guida di veicoli.

Poltrone e divani per giocare in compagnia

Cosa c’è di meglio che ritrovarsi a fare baldoria con un gruppo di amici nerd e giocare fino all’alba tra snack e sfide memorabili? Certo, ci si potrebbe arrangiare con sedie pieghevoli o portate dalla cucina, ma niente batte un divano su cui sedersi tutti insieme davanti allo schermo.

Si possono trovare delle buone occasioni sui siti di negozi per l’usato, oppure tenere d’occhio i prezzi Poltronesofà per approfittare di sconti periodici e offerte di cambio stagione. Attenzione, però: con un divano comodo e spazioso liberarsi degli amici a fine serata potrebbe essere più arduo di quanto si immagini.

Sedia ergonomica

Quando si gioca davanti al computer è importante utilizzare una sedia ergonomica, magari pensata appositamente per i videogiocatori. Lo schienale deve essere regolabile, e permettere movimenti sostenendo al tempo stesso la schiena. È anche importante che la sedia abbia dei braccioli per evitare di affaticare le braccia più del dovuto. Si può trarre ispirazione per trovare il modello più adatto alle proprie esigenze dando uno sguardo a ciò che usano i gamer più importanti e conosciuti del momento.

Buona illuminazione

Quando si pensa alla classica stanza dedicata ai videogame viene subito in mente un ambiente buio, illuminato forse da luci al neon o lampade colorate e soffuse. L’illuminazione è però fondamentale per evitare sforzi eccessivi degli occhi, con conseguenze anche gravi per la vista nel lungo termine. Niente più stanza immersa nell’oscurità, illuminata solo dalla debole luce dello schermo: sì alla luce naturale se possibile, oppure a lampade posizionate in modo strategico per evitare riflessi fastidiosi.

Box, librerie e contenitori per fare ordine

Per non ritrovarsi con joystick, cavi e giochi sparsi per tutta la stanza servono infine cassetti, scaffali e contenitori per riordinare dopo le sessioni di gioco. In particolare, una libreria da dedicare a giochi per console, DVD e libri non solo è utile, ma spesso dà anche un aspetto più piacevole alla stanza.

Serve poi una scatola o un cassetto da dedicare a joystick e controller, che possiamo riporre quando non li utilizziamo per evitare di perderli o di lasciarli in giro e rischiare di danneggiarli. Infine, si può pensare a una soluzione per tenere in ordine i cavi: ce ne sono alcune pratiche già in vendita, ma è anche possibile puntare sul fai-da-te e riordinare con mollette o elastici per capelli.

Queste sono naturalmente soltanto alcune idee per la stanza da sogno di ogni giocatore: non tutti possiamo permetterci tutto questo lusso. Le cose più importanti da non sottovalutare sono una sedia che permetta una buona postura, e la giusta illuminazione per proteggere la vista. Ricordiamoci anche di alzarci dalla sedia, di tanto in tanto!