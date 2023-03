Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovi Pokémon in arrivo con i DLC?

Finalmente sono stati svelati i nuovi DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto che aggiungerà tantissimi nuovi pokémon e molto altro

The Pokemon Company e Nintendo hanno recentemente svelato The Hidden Treasure of Area Zero, i nuovi DLC di Pokemon Scarlatto e Violetto, che usciranno in due parti nei prossimi mesi. Oltre al loro annuncio, è stato anche confermato che aggiungeranno oltre 230 nuovi Pokemon che non sono attualmente disponibili nel gioco base. Inoltre, un rumor sembra aver svelato quasi l’elenco completo delle aggiunte che arriveranno con il rilascio delle nuove espansioni.

Ecco i nuovi DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto!

Come riportato dall’utente Twitter @mattyoukhana_, questo leak emerge da un datamine di Pokemon Scarlatto e Violetto che conferma l’arrivo dei nuovi DLC in futuro. Inoltre con il successivo aggiornamento 1.2.0 del gioco, uno sviluppatore di Game Freak ha eliminato i file per le voci Pokedex di alcuni Pokemon invece di bloccarli. È interessante notare che qualcosa di simile è accaduto con Pokemon Sword and Shield, che ha continuato ad aggiungere Pokemon come DLC dopo aver rimosso le loro voci Pokedex.

Like with SWSH 1.2.0, in SV 1.2.0, GF have deleted Pokédex entries for a lot of Pokémon, instead of stubbing them. Included in the list are all of the currently confirmed returning Pokémon for DLC, like Yanma. Here's the list I've compiled: https://t.co/ExlKHOJu6P — Matt (@mattyoukhana_) February 27, 2023

Da ciò, sembra che sia emerso quasi l’intero elenco dei Pokemon che verranno aggiunti a Scarlatto e Violetto con il DLC, che, curiosamente, include quasi tutti i Pokemon iniziali dei giochi precedenti (esclusa la regione di Unima), anche se sembra che i leggendari non saranno inclusi. Ricordiamo che Pokemon Scarlatto e Violetto: The Hidden Treasure of Area Zero uscirà per Nintendo Switch in due parti, con la Parte 1 – The Teal Mask che verrà lanciata questo autunno e la Parte 2 – The Indigo Disk che arriverà questo inverno.

