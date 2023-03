Fortnite: in arrivo la modalità in prima persona?

Secondo nuovi rumor è in arrivo la modalità in prima persona su Fortnite che potrebbe risultare un grosso cambiamento per il gioco

Fortnite è uno dei titoli più giocati odierni e, a differenza di tanti altri giochi di servizi live, continua ad avere un fanbase molto solida e attiva. Ovviamente, Epic Games ha fatto un ottimo lavoro per garantire che lo slancio dello sparatutto battle royale free-to-play non diminuisse e ha implementato regolarmente aggiornamenti, eventi e idee interessanti che mantenessero vivo il titolo. A quanto pare secondo gli ultimi rumor su Fortnite pare che arriverà in futuro un’altra grossa novità per il gioco, ovvero la modalità in prima persona.

La modalità in prima persona di Fortnite è in arrivo?

Come condiviso su Twitter dall’affidabile leaker di Fortnite HYPEX ma anche confermato da artisti del calibro di @ShiinaBR, @GMatrixGames e @iFireMonkey, lo sparatutto battle royale avrà una modalità in prima persona a breve. Secondo i rumor, questa modalità farà parte della prossima stagione del gioco, la Stagione 2 del Capitolo 4, che dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni (anche se non è stata ancora svelata ufficialmente).

Fortnite's First Person mode is finally coming in NEXT SEASON 🔥 The same reliable source confirmed it to me & @ShiinaBR, and now @GMatrixGames & @iFireMonkey got confirmation from their side too. pic.twitter.com/SASj2E6TRS — HYPEX (@HYPEX) March 4, 2023

Dato il track record dei leaker in questione, queste nuove informazioni sul gioco risultano molto credibili, anche se fino ad ora Epic non ha ancora annuncia qualcosa in veste ufficiale. Sicuramente l’arrivo di una modalità in prima persona potrebbe migliorare il titolo sotto certi aspetti ma anche peggiorarlo, è un rischio che solo Epic potrà valutare con cautela. Ad ogni modo, sembra che i dettagli ufficiali arriveranno nel prossimo futuro, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

