The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: il gioco prevede già un DLC?

Nintendo sta già ideando un DLC per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Questo quanto lascerebbe intendere un dettaglio emerso in rete

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è ancora uscito, ma sembra che i dettagli sull’attesissimo titolo open world di Nintendo stiano iniziando a emergere prima che il colosso nipponico dell’intrattenimento videoludico abbia avuto la possibilità di svelarli ufficialmente. Di recente, l’art book ufficiale del gioco è trapelato per intero, facendo spuntare online numerosi spoiler su luoghi, personaggi e nemici, e ora sembra che anche alcuni dei piani per i contenuti post-lancio siano stati rivelati prematuramente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: uno screenshot del sito web ufficiale alluderebbe a un DLC

Questo è quanto emerge dalla menzione dei contenuti DLC scaricabili post-lancio sul sito ufficiale del gioco (che potete vedere nello screenshot qui sotto). Le espansioni post-lancio per il sequel del gioco d’azione e avventura non sono ancora state annunciate da Nintendo, ma dato che anche il suo predecessore, Breath of the Wild, ha ricevuto una buona dose di supporto dopo l’uscita – inclusa una vera e propria espansione con The Champions’ Ballad – non sarebbe sorprendente vedere il suo sequel seguire l’esempio.

Del resto, negli ultimi anni Nintendo ha dato seguito alla maggior parte delle sue uscite first party con contenuti post-lancio, quindi è possibile che anche Tears of the Kingdom si allinei alla tendenza. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà il 12 maggio per Nintendo Switch.

