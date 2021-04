Returnal: l’esclusiva PS5 mostra i suoi frenetici combattimenti in un nuovo Dev Diary

Returnal, l’attesissimo sparatutto rogue-like di Housemarque per PS5, mostra i suoi frenetici combattimenti in un nuovo Dev Diary

Returnal è una delle esclusive per PS5 più attese, e gli sviluppatori hanno deciso di approfondirne i combattimenti in un nuovo Dev Diary. Housemarque è una software house che si è sempre distinta nello sviluppo di sparatutto a scorrimento ad alto tasso di adrenalina, ma il loro nuovo titolo si appresta ad offrire qualcosa di molto, molto più stratificato anche sul piano narrativo.

Il Dev Diary di Returnal ci mostra le caratteristiche dell’esclusiva PS5

Il Dev Diary in questione è il quinto di una serie che si incentra sulle caratteristiche di Returnal. In questo caso l’argomento preso in esame sono i combattimenti. In linea con quanto sviluppato in precedenza da Housemarque (che, lo ricordiamo, sono gli autori di Nex Machina ed Alienation, fra gli altri), Returnal offrirà un’azione frenetica e al cardiopalma. Selene, la protagonista, dovrà farsi largo fra un’infinità di avversari alieni a suon di schivate, salti e armi dall’aspetto futuristico. In pieno stile rogue-like, poi, si potranno raccogliere vari potenziamenti e power up per diventare sempre più efficienti.

Returnal, tuttavia, non sarà soltanto azione. Gli autori hanno ideato un interessante sistema di loop temporale, che ci permetterà di ricominciare l’avventura dopo ogni morte della protagonista senza annullare il senso di progressione. Tutto ciò, ovviamente, ha anche un impatto narrativo sull’opera. Selene dovrà cercare di risolvere il mistero del mondo alieno in cui si trova mettendo assieme tutti i pezzi del puzzle.

Cosa ve ne pare del gioco di Housemarque?