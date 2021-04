Returnal: il design narrativo si mostra in un video diario

L’imminente esclusiva PS5 firmata Housemarque, Returnal, a pochi giorni dal lancio ci illustra il design narrativo tramite un video diario

Chi conosce Housemarque sa bene come il team finlandese sia conosciuto e rinomato per la sua abilità nel creare esperienze d’azione arcade di assoluto spessore. E sicuramente l’eredità del team sarà presente in Returnal, la loro esclusiva PS5 oramai in dirittura di arrivo, che però sarà impreziosita da un sostanzioso comparto narrativo, una vera novità per gli sviluppatori. Qualcosa, a tal riguardo, era già trapelato nelle scorse settimane, ma da poche ore è disponibile online un video diario, che illustra più nel dettaglio il design narrativo della produzione.

Returnal: un video diario per il design narrativo

L’ultimo episodio di HouseCast, la serie di video di approfondimento realizzati da Housemarque, è incentrato su quello che sarà lo story-telling di Returnal, che ci viene illustrato dal narrative director del team, Gregory Louden. Il gioco si aprirà su Selene che si ritroverà a naufragare sul pianeta Atropos, e mentre il giocatore inizierà a prendere confidenza con la protagonista, dovrà anche imparare a conoscere il luogo ed i suoi abitanti. Naturalmente il gioco ci catapulterà sin dal principio nel bel mezzo dell’azione, come vuole la tradizione del team.

L’elemento più interessante della storia che farà da cornice al titolo, sarà il modo in cui gli elementi narrativi verranno compariranno in maniera casuale durante ciascuna run, così da arricchire il quadro in seguito ad ogni game over. Il gioco, difatti, presenterà una struttura rougelike, con la protagonista che si ritroverà intrappolata in un loop in cui ad ogni morte seguirà una rinasciata, con conseguente cambiamento del mondo di gioco.

Oltre agli aspetti narrativi, il diario in questione ci mostra anche alcune sequenze di gioco inedite dell’esclusiva PS5, che sarà disponibile a partire dal prossimo 30 Aprile. Se siete interessati ad acquistarla a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di visitare le pagine di Instant Gaming.

