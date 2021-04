Christian Bale cambia look per Thor: Love and Thunder

Christian Bale appare con un look diverso nelle foto trapelate online, scattate in un momento di pausa dalle riprese di Thor: Love and Thunder

Procedono a gonfie vele le riprese del quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono, Thor. Ormai da tempo il cast è stato ufficializzato, con la presenza di qualche cameo sparso qua e là che contraddistingue da sempre le pellicole asgardiane.

Tra i membri del cast troviamo anche Cristian Bale, il villain principale del nuovo cinecomic targato Marvel: Thor Love and Thunder. Dopo aver vestito i panni di Batman nella trilogia di Nolan, il pluripremiato attore debutterà nel Marvel Cinematic Universe come Gorr il Macellatore di Dei.

Christian Bale è noto per le sue trasformazioni in base ai progetti a cui prende parte, e anche questa volta non è stato da meno.

Christian Bale e il cambio look estremo per Thor: Love and Thunder

Delle foto scattate a Sydney, in Australia (più precisamente a Palm Beach), ci mostrano l’attore insieme alla propria famiglia in un giorno di pausa dalle riprese, grazie alle quali possiamo ammirare la testa completamente rasata. Un cambio di look estremo che può portare con tanta nonchalance solo il re delle trasformazioni cinematografiche.

Un cambiamento non del tutto inedito per Bale (si è tagliato i capelli a zero per tanti altri film) ma che ha comunque attirato l’attenzione, visto che in qualche modo anticipa l’aspetto dell’antagonista principale del nuovo lungometraggio sul Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth.

Diretto ancora una volta da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale americane il 6 maggio 2022. Al momento i dettagli attorno alla trama sono scarsi, ma secondo alcune indiscrezioni una parte centrale sarà ricoperta da Natalie Portman (nuovamente nei panni di Jane Foster), che potrebbe diventare Lady Thor.