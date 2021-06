Remedy al lavoro su di un gioco multiplayer di Control

Remedy ha ufficializzato una partnership con 505 Games volta alla realizzazione di un gioco multiplayer basato sull’universo di Control

Remedy Entertainment, studio responsabile della creazione di Control, Quantum Break ed Alan Wake, ha annunciato di aver stretto una nuova collaborazione con 505 Games, il tutto per realizzare uno spin-off di stampo multiplayer ambientato nell’universo della sua ultima produzione. L’annuncio, inoltre, lascia anche presagire il prossimo sviluppo di un sequel diretto delle avventure di Jesse Faden, sebbene al momento non si conoscano ancora ulteriori dettagli al riguardo.

Remedy ha in cantiere uno spin-off multiplayer di Control

Il gioco in questione sarà un titolo cooperativo, per un massimo di 4 giocatori, di stampo PvE, e sarà realizzato per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il rinnovo della collaborazione tra le due parti in causa, lascia supporre che anche un sequel diretto del titolo uscito nel 2019 possa essere in programma, sebbene i lavori in tal senso dovrebbero essere nelle fasi iniziali del processo di sviluppo. L’annuncio in questione riporta che lo spin-off ha attualmente il nome in codice di Condor, e che sarà ambientato nello stesso universo del gioco base, e racconterà la storia di alcuni personaggi inediti.

Per anticipare le prevedibili critiche che potrebbero abbattersi su di un episodio multiplayer di un titolo single player, il game director della produzione, Mikael Kasurinen, si è così espresso:

“Sappiamo benissimo che ci sarà dello scetticismo nei confronti della nostra volontà di gettarci sul multiplayer, ma sono convinto che riusciremo a creare una valida esperienza condivisa, che non riuscirà ad intaccare il nostro peculiare DNA creativo e le storie che abbiamo intenzione di raccontare.”

Relativamente alla possibilità di realizzare un sequel diretto di Control, la nota diffusa per sancire la collaborazione tra Remedy e 505 Games fa un riferimento diretto alla volontà di ampliare l’universo del gioco, con un nuovo capitolo ad alto budget di prossima discussione. Entrambi i giochi, comunque, stando alle parole dello stesso Kasurinen, sono ancora molto lontani dall’essere completati.

In tempi recenti, inoltre, Remedy aveva annunciato anche lo sviluppo di un’ulteriore coppia di produzioni, realizzate assieme ad Epic Games (un titolo AAA multipiattaforma ed un progetto più piccolo), che sfrutteranno il motore proprietario dello studio, il Northlight.

Che ne pensate di ciò che lo studio finlandese ha in cantiere? Fateci sapere le vostre impressioni nella sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato uno sguardo anche sulle pagine di Instant Gaming, dove potrete trovare tantissimi giochi a prezzo scontato.