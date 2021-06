Star Wars: The Clone Wars, ecco le statue di Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi

Prodotto da collezione con grande cura per i dettagli; 100% originale BANDAI; Il prodotto viene venduto nella confezione originale

Le statue usciranno intorno a Ottobre e Novembre 2021 ad un prezzo di circa $88,00 che varierà in base al rivenditore.

Le statue hanno magneti incorporati nei loro piedi per essere esposte in modo sicuro sulle basi metalliche incluse.

Ogni statua include parti bonus per assemblare Ahsoka Tano come appare nei suoi giorni da Padawan.

L’amata serie TV animata, Star Wars: The Clone Wars è ora disponibile su Disney+.

Vorreste possedere il trio più famoso di Star Wars: The Clone Wars ? Beh, Kotobukiya ha appena pubblicato le immagini delle loro prossime due statue “ Star Wars: The Clone Wars – Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi ARTFX+ Statues “. La peculiarità è che ognuna di queste due statue conterrà, nella confezione, uno dei due pezzi che serviranno a comporre una terza statua: Padawan Ahsoka Tano ARTFX+ , completando il trittico proveniente dal lato chiaro. Vediamo ora i dettagli!

Kotobukiya ha pubblicato le foto e dettagli delle loro prossime statue “Star Wars: The Clone Wars – Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi ARTFX+ Statues”

