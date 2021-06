La tecnologia dietro le slot machine: cos’è la volatilità delle slot e l’RNG?

Andiamo alla coperta della tecnologia che si nasconde dietro le slot machine: cos’è la volatilità delle slot e cosa è l’RNG?

Ciò che rende le slot machine uno dei giochi più attraenti è che si basa sulla fortuna, cioè sul caso. Anche se non puoi influenzare l’esito del gioco con le tue azioni, è comunque essenziale familiarizzare con i concetti relativi alle slot machine, come la volatilità, per prendere la decisione migliore.

Se ti chiedi perché devi avere familiarità con i termini, se si tratta di fortuna, la risposta è: a causa del controllo del rischio. Anche se non puoi influenzare l’esito del gioco, puoi sempre decidere a quale gioco giocare. Le slot esistono in varie forme e hanno una lunga storia. Alcuni sono ad alta volatilità, mentre altri hanno una volatilità media o bassa e tutti si comportano in modo diverso quando si tratta di combinazioni vincenti.

Volatilità delle slot: cosa significa?

Volatilità e varianza determinano il comportamento degli automi e si riferiscono alla frequenza dei pagamenti e al livello di rischio. La volatilità delle slot indica se la macchina a cui stai giocando è ad alto, medio o basso rischio. L’indicatore di volatilità delle slot ti consentirà di scegliere le migliori slot e ti darà un’idea di quanto spesso guadagnerai o perderai durante il gioco.

– se hai un budget limitato, vorrai giocare a slot a rischio minore che portano vincite piccole ma frequenti

-se ti piace il rischio e hai un budget leggermente più grande, allora vorrai giocare a slot di media o alta volatilità che portano guadagni rari ma significativi

Tipi di slot in base alla loro volatilità

Slot a bassa volatilità: questo tipo di slot porta vittorie più frequenti, ma i guadagni su questi giri saranno piuttosto piccoli. Eppure ciò non significa che non otterrai grandi vittorie su queste slot; vincerai ma non così spesso.

Slot con volatilità media -. Le vincite non tardano ad arrivare e i pagamenti in contanti non sono né molto grandi né molto bassi.

Slot ad alta volatilità: queste slot sono l’opposto delle slot a bassa volatilità. Pagano guadagni significativi, ma con lunghi intervalli tra i pagamenti.

La maggior parte dei fornitori di software non rivela pubblicamente la volatilità delle slot ai giocatori. Pragmatic Play è un’eccezione. Le loro slot hanno spesso un misuratore di volatilità visualizzato sullo schermo, con un sistema di valutazione a 5 punti. Ma con la maggior parte delle slot online, questa non è una caratteristica standard.

Tuttavia, la volatilità non è qualcosa che può essere nascosta. Gli esperti di slot machine possono misurare rapidamente la volatilità di un nuovo gioco semplicemente giocando. Più a lungo giri il tamburo, più chiara diventa la volatilità in base alla frequenza e alle dimensioni delle vincite.

Il modo più semplice per scoprire queste informazioni sarebbe controllare online. Ma puoi determinarlo tu stesso facendo quanto segue:

1. Controlla la tabella dei pagamenti

La maggior parte delle slot online ha una tabella che mostra la vincita massima per ogni set di simboli. Ma guarda bene il divario tra la combinazione che paga di più e quella sottostante.

Nelle slot con elevata volatilità, la differenza può essere a due cifre, 10k-20k o più. Se si tratta di uno slot di varianza piccola o media, la differenza tra ogni riga sarebbe 3k-5k o da qualche parte intorno ad essa.

2. Cerca jackpotpot

Il jackpot fa quasi sempre parte di un pacchetto di slot ad alta variabilità. Le slot a media e alta volatilità hanno spesso payout massimi più alti, anche se non hanno un jackpot fisso o progressivo.

3. Controlla i limiti di scommessa

I giocatori all’ingrosso preferiscono giocare alle slot con un più alto tasso di volatilità e quei giocatori sono disposti a investire molti soldi. Pertanto, un limite massimo di deposito di centinaia di dollari è spesso un segno di grande instabilità delle slot. Al contrario, le slot con piccole deviazioni hanno spesso puntate più piccole rivolte a giocatori più cauti con un budget inferiore.

4. Gioca alla slot gratis

Molti casinò offrono ai giocatori l’opportunità di provare il gioco gratuitamente. Puoi usarlo per testare la volatilità delle slot senza spendere soldi.

Per essere precisi, gli operatori di casinò non regolano la variabilità di ogni slot machine. I fornitori gestiscono questa parte del lavoro. Ciò include gli sviluppatori di software, solo alcuni dei fornitori che progettano le slot e gestiscono i complessi algoritmi matematici che eseguono questi giochi.

Questi algoritmi sono chiamati generatori di numeri casuali o RNG. RNG è un software per computer progettato per emettere continuamente numeri casuali senza alcuna interferenza esterna. Ogni volta che giri una slot del casinò online, il risultato si basa sui numeri emessi dall’RNG.

Generatore di numeri casuali (RNG)

Il generatore di numeri casuali (RNG) è uno dei fattori critici nel settore dei giochi online. Inoltre, l’RNG è il fondamento dell’intero settore e senza di esso i casinò online non sarebbero un luogo equo o divertente in cui giocare. Il mazziere porta a una carta scelta casualmente nei casinò classici mescolando le carte prima dell’inizio del gioco. Questo può essere fatto usando un mazzo dopo ogni “mano” o per giochi come il blackjack usando fino a otto mazzi di carte da gioco già mescolate. Nei casinò che utilizzano l’RNG, il riordino viene sostituito da una formula matematica per garantire che ogni mano, dado o punto di rotazione della roulette sia completamente casuale e imprevedibile.

RNG utilizza un algoritmo molto complesso o un insieme di regole che gli consentono di produrre una serie di numeri casuali. Contiene anche i cosiddetti numeri “seme” ottenuti in un breve periodo o, più precisamente, ogni millisecondo. Servono come base per tutte le operazioni matematiche eseguite in modo da poter creare risultati casuali.

La slot machine utilizza un generatore di numeri casuali e lo passa al risultato del giro. Questo viene fatto usando la matematica interna del gioco stesso, che determina il risultato di ogni giro in base a un numero casuale dato dall’RNG.

Ciò significa che l’RNG è l’unica cosa che determina quale sarà il risultato di ogni singolo giro sulla slot machine. Viene generato un numero casuale quando si preme un pulsante e la slot machine inizia a girare. Se prima o poi avessi premuto il pulsante solo pochi secondi, il risultato sarebbe stato completamente diverso.