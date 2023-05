Redfall: ecco il trailer di lancio e il gameplay in azione!

Arkane Studios ha appena rilasciato un nuovo trailer di gameplay per l’imminente Redfall. Ve lo proponiamo in questo nostro articolo

Da Dishonored e Prey a Deathloop e altri ancora, Arkane Studios ha offerto una serie di esperienze videoludiche eccellenti e di spessore nel corso degli anni e il suo prossimo titolo è ormai dietro l’angolo. Redfall vedrà Arkane cimentarsi per la prima volta sia con un gameplay cooperativo che con un’ambientazione open world e, in vista dell’imminente uscita, Bethesda ha pubblicato un trailer di gameplay di lancio che offre uno sguardo corposo a ciò che il gioco ha in serbo. Ve lo proponiamo qui sotto.

Redfall: tutta l’azione del nuovo trailer di gameplay!

Ambientato nella città isolana di Redfall, lo sparatutto in prima persona, del quale potete osservare il nuovo trailer di gameplay nella finestra qui in basso, vede i giocatori calarsi nei panni di uno dei quattro protagonisti – Layla, Jacob, Remi e Devinder – che si ritrovano bloccati sull’isola, che è stata conquistata dai vampiri e portata alla rovina. Arkane afferma che il gioco fonderà il punto di forza tipico dello studio, ovvero il gameplay emergente, in un’ambientazione open world dall’appeal peculiare.

Recentemente è stato confermato che Redfall non avrà il supporto dei 60 FPS al lancio, anche se Arkane ha dichiarato che verrà aggiunta una modalità Performance attraverso un aggiornamento gratuito successivo al rilascio. Se volete giocare l’intero gioco in solitaria, avrete bisogno di una connessione Internet persistente, anche se lo sviluppatore sta lavorando per risolvere anche questo problema dopo il lancio. Redfall sarà anche il gioco più supportato da Arkane dopo il lancio e uscirà il 2 maggio per Xbox Series X/S e PC, con disponibilità immediata anche tramite Game Pass. Il pre-caricamento è già attivo su tutte le piattaforme di uscita.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.