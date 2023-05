The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: il peso del download è stato aggiornato

Nintendo ha aggiornato il peso del download di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sull’eShop. Ecco tutti i dettagli al riguardo

All’inizio dell’anno, Nintendo ha confermato, tramite la pagina dell’eShop di Switch dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che il gioco open world avrebbe avuto una dimensione di download di 18,2 GB, diventando così il gioco first party per Switch più voluminoso in assoluto. In vista dell’imminente uscita del gioco, la casa di Kyoto ha ora aggiornato la pagina ufficiale del gioco sullo store suddetto, riducendo i requisiti di archiviazione e liberando un paio di giga nel processo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: il peso del download comparato ad altri titoli

Secondo la pagina aggiornata dell’eShop, il download di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom richiederà 16 GB di spazio libero sulla memoria di Switch.

Naturalmente, questo significa che Tears of the Kingdom ha la dimensione di file più grande per un gioco first party per Switch fino ad oggi, e supera ancora le dimensioni di Breath of the Wild (che si attesta a 14,4 GB), e per gli standard di Switch, 16 GB sono ancora piuttosto pesanti – anche se, naturalmente, al di là di Switch, tali dimensioni sono praticamente nulle se paragonate a quelle di moltissimi titoli su PC e console. Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verrà lanciato il 12 maggio. In questo articolo vi abbiamo riassunto alcuni degli elementi principali della trama del primo episodio per prepararvi all’uscita dell’attesissimo sequel. In quest’altro post trovate invece una cronologia degli eventi della serie RPG di Nintendo.

