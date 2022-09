Deathloop: trailer e data di uscita per le versioni Xbox Series X/S e PC

Sparatorie a ripetizione su PC e, soprattutto, Xbox Series X/S: l’ex esclusiva Sony Deathloop si (ri)rivela nel trailer della data di uscita

Il delirante ed ambizioso sparatutto in soggettiva di Arkane Studios, Deathloop, è in arrivo su Xbox Series X e Series S, nonché su PC, come conferma il trailer dedicato alla data di uscita. Nonostante sia stato inizialmente concepito come esclusiva Sony, il suo sviluppo finanziato dalle casse di Microsoft non ha mai lasciato molto spazio ai dubbi. E questo include anche l’arrivo del gioco sul servizio Game Pass, sebbene ci siano state uscite più sorprendenti per il servizio in tal senso. Sia come sia, un altro grande muro di esclusività della next-gen sta finalmente venendo meno.

Il nuovo trailer di Deathloop conferma la data di uscita su Xbox

Senza indugiare oltre con la retorica, vi ricordiamo che la data di uscita di Deathloop sulla “legittima console di appartenenza” Xbox è davvero a un tiro di schioppo. Si parla infatti del 20 settembre, cioè di martedì prossimo. Nel gioco accompagneremo Colt, intrappolato sull’isola di Blackreef e destinato ad eliminare otto bersagli in ventiquattro ore per porre fine al loop. L’assassina Julianna sarà la sua antagonista, con cui il personaggio sembra avere dei trascorsi. Usando diverse abilità, armi, oggetti e quant’altro, Colt dovrà scoprire come effettuare le otto eliminazioni e scappare.

Il gioco online è incluso nel pacchetto, così come lo è anche la possibilità di combattere nei panni di Julianna. Quest’ultima vanta abilità, armi e skin tutte sue. Inoltre, la versione Xbox del gioco include anche l’aggiornamento Goldenloop, previsto a sua volta il 20 settembre. L’update aggiunge nuove abilità, armi, strumenti e, cosa più importante, il cross-play. Il gioco è attualmente disponibile su PS5, mentre la sua reperibilità su PC è limitata al solo Steam. Nel dubbio, potete consultare la nostra recensione del titolo, se siete interessati a scoprire la storia di Colt.

