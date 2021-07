Nintendo Switch Pro: la Grande N non ha piani oltre l’OLED

Il modello OLED di Nintendo Switch non prevede piani per un ipotetico modello Pro: riportiamo il gelido no-comment del colosso di Kyoto

Un’analisi di mercato della stampa estera ha suggerito che il margine di guadagno del modello OLED di Nintendo Switch comporti una sorta di “melina” da parte della Grande N, ma non ci sono piani di sorta per il tuttora ipotetico modello Pro. Nonostante l’annuncio di un nuovo modello pieno di caratteristiche, la ruota dei rumor non si è fermata. Non possiamo interamente biasimare la scena speculativa: i componenti nuovi della console dovrebbero alzarne il prezzo di soli dieci dollari, e non di cinquanta. Ciononostante, il colosso di Kyoto ha voluto fare chiarezza con un’insolita trasparenza.

I piani di Nintendo, dallo Switch OLED alla versione Pro… o no?

Nintendo ha apertamente risposto alle critiche definendo errato il report di Switch OLED, smentendo la teoria del margine di guadagno, prima di “delineare” i piani circa il modello Pro. Le virgolette sono di rigore, visto che la chiarezza riguarda solo e soltanto il redesign. Per quanto invece riguarda il protagonista di mille e più voci di corridoio, le chiacchiere prive di fondamento proseguiranno ancora per un po’: in questo caso, la Grande N ha optato per il consueto no-comment.

Tuttavia, il colosso di Kyoto non si è neanche negato uno slancio di onestà, a suo tempo. Ricordiamo infatti che nel 2019 il presidente Shuntaro Furukawa ha ammesso di giocare a carte coperte, mettendo al primo posto l’effetto sorpresa sui clienti (e riconoscendo anche il benestare degli azionisti). Sempre tirando in ballo consumatori e investitori, con l’ultima smentita l’azienda ha voluto sacrificare una delle sue pedine. In questa sorta di messaggio misto, lo scopo era quello di ricordarci di puntare i riflettori solo sullo schermo OLED.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della “chiarezza” di Nintendo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.