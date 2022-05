PS5 Pro e nuovo modello di Xbox Series X/S: uscita nei prossimi anni?

La svolta next-gen… della next-gen: l’uscita di una versione “Pro” di PS5 ed Xbox Series X/S sembrerebbe essere relativamente vicina

Sebbene la pandemia ci abbia messo del suo per rendere tuttora quasi irreperibili le versioni attuali di PS5 ed Xbox Series X (ed S), naturalmente non c’è voluto molto per i primi rumor circa l’uscita di un’incarnazione “Pro”. La fonte improbabile di queste nuove voci di corridoio è la vicina Polonia e, a quanto pare, abbiamo anche un periodo finestra di cui poter parlare. Nella sua presentazione sul suolo polacco, TCL Technology ha svelato che l’upgrade di metà generazione è previsto tra il 2023 e il 2024. Siccome persino le console graficamente meno competitive sono pronte a cicli vitali più longevi, vi invitiamo alla prudenza nella lettura dell’articolo.

Pro e contro di un’uscita ipotetica per la versione “next-gen e mezzo” di PS5 e Xbox Series X/S

Non sarebbe un rumor vagamente attendibile, quello sull’uscita di PS5 Pro e del nuovo modello di Xbox, senza un insider affermato. Per questo motivo, nel tweet qui sotto possiamo trovare le foto delle diapositive mostrate alla conferenza, che Tom Henderson ha provveduto a riportare. In questo caso, com’è del resto prevedibile, si parla di una “mezza generazione di console”. I nuovi modelli puntano, stando al rumor, a nientemeno che sessanta (e centoventi) fotogrammi al secondo per una risoluzione 2160p. Si parla, dunque, di un output Ultra HD a 8K con un framerate tra 60 e 120.

In a new conference, TCL Technology have said that a new Xbox Series S/X and PS5 Pro are coming in 2023/2024. Via https://t.co/FI7Jgq0egY pic.twitter.com/7v2sNVNVm4 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 25, 2022

Viene anche menzionato il Radeon RX 7700 XT di AMD. Questa GPU comprende un nucleo grafico RDNA 3: per dare un’idea, l’architettura delle PS5 e delle Xbox Series X/S attuali è “ferma” a RDNA 2. Le revisioni delle due console vanterebbero inoltre una RAM da 8 GB (GDDR6) per una performance migliore con il ray tracing rispetto ad RX 6900 XT. Ciò che resta da capire, per chi mastica il gergo delle specifiche tecniche, è il motivo dietro al rilascio di queste informazioni al pubblico. Tuttavia, ricordiamo che TCL Technology è la seconda azienda nel settore dei monitor e delle TV capaci di gestire un simile output: c’è dell’interesse nel… generare interesse. Naturalmente, per Sony e Microsoft vige il no-comment.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del rumor?