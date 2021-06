Halo Infinite: l’insider Tom Henderson specifica il periodo d’uscita

All’E3 è stata annunciata per un generico fine 2021 il lancio del multiplayer del titolo. Oggi, un noto insider specifica il periodo d’uscita di Halo Infinite

Halo Infinite è sicuramente uno dei titoli che tutti i fan Xbox aspettano maggiormente. A seguito della presentazione del titolo e della sua roadmap di lancio però, in molti si sono lamentati del fatto che 343 Industries abbiano messo in secondo piano la campagna principale a favore del multiplayer. Al termine dello spazio dedicato al gioco, è stata data al pubblico una generica data d’uscita intorno alla fine di questo anno. Notizia di poco fa, un noto e abbastanza affidabile insider, ha specificato meglio il periodo d’uscita di Halo Infinite con un tweet.

L’insider Tom Henderson sembra sicuro sul periodo d’uscita di Halo Infinite

Halo Infinite, titolo esclusiva Microsoft sviluppato da 343 Industries, è tornato sotto i riflettori. Questa volta perché del titolo, ne sono stati rivelati i dettagli in occasione dell’E3 scorso. Adesso abbiamo la conferma della divisione netta tra single player e multi. Per quest’ultimo è stata confermata la virata sandbox open world, oltre che su come saranno distribuiti i battle pass. Nonostante tutto però, né Xbox Game Studios né 343 Industries si sono sbilanciati sulla data d’uscita, fissata per un generico “fine 2021“. Oggi, ci viene in aiuto il noto insider Tom Henderson, il quale con un tweet specifica il periodo d’uscita di Halo Infinite.

Henderson dichiara che il titolo verrà “probabilmente” rilasciato verso metà novembre. Ricordiamo che Henderson si è mostrato molto affidabile con i recenti leak riguardanti Battlefield 2042. La parola chiave tuttavia rimane “probabilmente”. In quanto i piani potrebbero sempre cambiare e il titolo venir slittato di qualche mese. Per ciò rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli e di una conferma questa volta ufficiale nei prossimi mesi. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S e PC, oltre che essere disponibile per tutti gli utenti del Game Pass dal day one.

