Top Gun Maverick: la spiegazione dell’omaggio alla partita di beach volley

Il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, ha spiegato il motivo che lo ha portato a celebrare la famosa partita a beach volley del primo capitolo

A distanza di tanti anni ha fatto il proprio ritorno nelle sale cinematografiche Top Gun, con Tom Cruise che è tornato a interpretare l’iconico Maverick. Top Gun: Maverick è uscito qualche giorno fa nei cinema e ha fatto rivivere il mito di un film che ha davvero segnato la storia del cinema. Tra i tanti momenti celebri del primo capitolo risalente al 1986 c’è sicuramente la partita di beach volley in spiaggia, un momento che il regista Joseph Kosinski ha voluto celebrare nel suo sequel. Scopriamo le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione.

Top Gun Maverick: l’omaggio di Kosinski

Innanzitutto, ci sentiamo in dovere di avvisare che il prosieguo dell’articolo contiene spoiler, per cui chi non ha visto il film e non vuole sapere nulla in anticipo potrebbe scegliere di fermarsi. Se avete già visto la pellicola o non vi curate degli spoiler, proseguite pure con la lettura.

Fatta questa premessa, andiamo a scoprire in cosa costituisce l’omaggio di Kosinski. Il regista ha praticamente allestito una scena in cui Maverick gioca a football sulla spiaggia con i suoi allievi e lo fa al tramonto, e non in pieno giorno come nel caso della partita di beach. Alcune differenze quindi, ma anche delle analogie, perché Maverick rimane a torso nudo e la differente collocazione oraria simboleggia la diversa fase della vita del pilota, più vicino ora al tramonto che al pieno giorno.

Le parole di Kosinski

A Screen Rant, il regista ha parlato proprio di questa nuova scena sulla spiaggia. Kosinski ha raccontato che quando ha iniziato a lavorare al film in molto gli hanno parlato della scena del beach volley e ha subito capito che non poteva evitare questo confronto e ha scelto un modo per omaggiarla, rendendola coerente alla storia raccontata. Da qui l’idea di farla al tramonto, per contestualizzarla al meglio e inserire elementi di differenza rispetto all’originale.

