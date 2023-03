PS5 Pro: per i rumor la revisione di PlayStation 5 è già in arrivo

“Il conto langue e quella macchina vuole il mio sangue”: stando a un rumor, PS5 Pro potrebbe già essere in lavorazione presso Sony

Se già avete sborsato fior di quattrini per la seconda generazione della realtà virtuale griffata Sony, preparatevi al prossimo passo previsto dai rumor: il revisionismo del titano cobalto non accenna a mordere il freno, se le voci su PS5 Pro fossero vere. A tre anni dal lancio, se ben ricordate, PS4 godette di una seconda giovinezza con la sua incarnazione più potente. A quanto pare PlayStation 5 ripeterà la storia. O meglio, per citare un adagio, “la storia non si ripeterà, ma accidenti se fa rima.” Non sono neanche le prime voci di corridoio sul monolito bianconero: abbiamo un bel po’ di cui parlare.

Più rumor di così non si può: le mille voci su PS5 Pro

I rumor precedenti non riguardavano tanto una versione “Pro” di PS5, quanto una variante della console dotata di vano disco estraibile. Quest’ipotetica revisione avrebbe fatto il suo debutto sugli scaffali in autunno. Il vero “fratellone” è parte di una nuova indiscrezione che sta già serpeggiando sinuosa tra le fila della stampa di settore straniera. Trattandosi di una piattaforma dotata di una sfera speculativa capace di estendersi alle specifiche tecniche, riteniamo giusto considerare questo il punto ideale per avvisarvi di prendere il tutto con un doveroso paio di pinze. Ci si basa solo sulle supposizioni nate dai brevetti, sempre prolifici in tal senso.

EXCLUSIVE – PS5 Pro in Development, Could Release Late 2024https://t.co/Ia4tiGGPnk — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) March 14, 2023

Alludiamo, nello specifico, a un brevetto con cui Sony mira a migliorare le prestazioni del ray tracing. L’illuminazione virtuale nei giochi è da sempre uno dei cardini del marketing talvolta vago che contraddistingue la next-gen, e ciò rientrerebbe nei canoni a cui la “Grande S” ci ha abituati fino al day one di tre anni or sono. Come vedete nel tweet di Insider Gaming qui sopra, l’uscita prevista aleggia intorno alle festività del 2024. In quanto alla PlayStation 6, non se ne parlerà fino al 2028 come soglia minima. Come voce di corridoio è intrigante, ma siate pronti ad attendere mesi prima di smentite o (soprattutto) conferme.

