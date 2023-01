PS5: le vendite superano i 30 milioni

Sin dal suo arrivo sul mercato le vendite di PS5 sono andate più che bene, ma pare che ad oggi la console abbia superato quota 30 milioni

Sin dal suo arrivo sui mercati nei primi anni Novanta, la storica console targata Sony ha macinato non pochi successi che continuano ancora oggi. Le vendite di PS5, infatti, hanno abbondantemente superato i 30 milioni in quest’ultimo periodo facendo stappare più di una bottiglia di champagne. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

PS5: questo record di vendite è solo l’inizio

Come ben si sa, i record sono fatti per essere infranti e Sony lo sa fin troppo bene. La PS5 ha dunque registrato delle vendite stellari per più di 30 milioni di unità in tutto il globo terracqueo superando i dati del 30 settembre 2022 con 25 milioni.

Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha dunque rivelato, in occasione della recente edizione del CES, che l’ultima console di casa Sony è stato uno dei più grandi successi, ma siamo solo all’inizio. A tal proposito vi lasciamo qua sotto il tweet ufficiale per rendervi conto della cosa.

Big PlayStation VR2 news from today’s CES keynote:

☑️ 30+ games on track for launch window

☑️ Gran Turismo 7 free PS VR2 upgrade at launch

☑️ Beat Saber in development

☑️ Pre-order PS VR2: https://t.co/P9ktB1htgV pic.twitter.com/Hl0kTl0KSb — PlayStation (@PlayStation) January 5, 2023

Per quanto riguarda l’anno fiscale 2023 Sony punta ancora più in alto e poi va ricordato che si vocifera anche di un nuovo modello, con un’unità disco rimovibile, ma per il momento tutto tace su quel fronte. Ciò che è certo, invece, è l’arrivo del VR2 previsto per il mese di febbraio e del controller Project Leonardo che permetterà anche ai giocatori con disabilità di personalizzare ulteriormente la loro esperienza di gioco. A proposito di titoli ricordiamo poi che sono in arrivo Gran Turismo 7, Beat Saber e Horizon Call of the Mountain.

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire come sarà quest'anno per la Sony