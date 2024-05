The Division: Heartland è stato cancellato da Ubisoft

La scure dei tagli si abbatte su The Division: Heartland, altro progetto di Ubisoft presumibilmente cancellato in seguito ai licenziamenti

Siccome l’allegria questo mese non manca mai, i primi effetti dei tagli di personale effettuati da Ubisoft si vedono con The Division: Heartland, improvvisamente cancellato senza troppe cerimonie in favore di quelle che il publisher chiama “opportunità più grandi.” Il gioco, annunciato per PC e console esattamente tre anni fa, era previsto per un’uscita tra 2021 e 2022. Da allora, il titolo ha fatto capolino sporadicamente, tra l’open beta della scorsa estate e il rating ricevuto in Taiwan. La speranza si è riaccesa proprio in occasione della fase di testing, ma a quanto pare l’editore d’oltralpe ha ritenuto che fosse giunto il momento di staccare la spina. Una decisione, come da pronostico, sempre “sofferta”.

Ubisoft’s free-to-play shooter The Division Heartland cancelled three years after being announced https://t.co/qq3VlrZv25 pic.twitter.com/TtPHDGDk90 — Eurogamer (@eurogamer) May 15, 2024

Cancellato The Division: Heartland, e ora?

Ubisoft ha reso noto alla stampa straniera che “Dopo attente considerazioni, in una scelta sofferta abbiamo cancellato lo sviluppo di Tom Clancy’s The Division: Heartland con effetto immediato.” Proseguendo, l’editore francese ha altresì dichiarato che “La nostra attuale priorità è quella di supportare i talentuosi membri del team di Red Storm Entertainment, che passeranno a nuovi progetti aziendali tra cui XDefiant e Rainbow Six.” Nella nota sugli introiti trimestrali, Ubisoft ha definito questi ultimi le “opportunità più grandi” a cui anela. Il progetto, esiliato al limbo della cancellazione, è in buona compagnia: nemmeno Project O, il sequel di Immortals Fenyx Rising ed altri tre giochi non annunciati vedranno mai la luce.

