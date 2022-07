PlayStation Stars: il nuovo programma fedeltà di Sony

Annunciato da Sony, PlayStation Stars è il nuovo programma fedeltà per i giocatori di PS4 e PS5. Scopriamone insieme qualche dettaglio

Direttamente da Sony è arrivato l’annuncio dell’ufficialità del nuovo programma di fedeltà per i giocatori PS4 e PS5, il PlayStation Stars. Il servizio che sarà disponibile entro la fine del 2022, darà agli utenti la possibilità di ottenere delle ricompense specifiche completando determinate attività, come ad esempio giocare semplicemente ad un qualsiasi titolo oppure vincere tornei, guadagnare trofei specifici o addirittura platinare per primo (nel fuso orario locale) un titolo di successo.

Le ricompense del nuovo programma PlayStation Stars

Che ricompense quindi si andranno ad ottenere completando gli obiettivi del nuovo programma PlayStation Stars? Sony lo ha spiegato in un post sul proprio blog, dove dice che tutti i membri della sua nuova iniziativa avranno l’opportunità di guadagnare punti fedeltà, che poi potranno essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN e prodotti PlayStation Store selezionati. Inoltre tutti i membri PlayStation Plus che si iscriveranno al nuovo progetto di Sony, guadagneranno automaticamente dei punti per gli acquisti fatti sul PS Store.

In aggiunta alle ricompense sopracitate, Sony ha svelato un’ulteriore ricompensa che verrà chiamata “oggetti da collezione digitali“. Questi saranno rappresentazioni digitali dei personaggi e titoli più amati dai fan di PlayStation, o anche degli hardware di vecchia data rimasti nel cuore dei fan di casa Sony. La stessa software house nipponica ha ribadito che gli oggetti da collezione saranno numerosi e costantemente aggiornati, insieme alle varie attività per ottenerli. Al momento il programma è in lavorazione con alcuni test, ma seguendo le loro dichiarazioni, dovremo avere a disposizione il nuovo servizio entro la fine dell’anno. Che ne pensate della nuova iniziativa di casa Sony? Siete ansiosi di scoprire che cosa hanno in serbo per noi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

