Sucker Punch: Infamous e Sly Cooper non sono in sviluppo

È stato confermato dalla stessa Sucker Punch che i titoli Infamous e Sly Cooper non sono attualmente in sviluppo. Facciamo insieme chiarezza sulla questione

Non è stata sicuramente accolta con grande gioia la notizia che vede Sucker Punch attualmente non al lavoro sullo sviluppo di Infamous e Sly Cooper. Comunicato dalla stessa software house con un post sul loro sito, hanno dichiarato che non sono attualmente concentrati sul restyling di due delle loro più famose saghe, bensì di star lavorando su un nuovo progetto futuro. Hanno anche aggiunto che nessun’altro studio associato a loro sta attualmente sul progetto, ma che comunque non escludono in futuro di riaffacciarsi su questi due titoli, particolarmente apprezzati dai fan.

Sucker Punch e i rumor sullo sviluppo di Infamous e Sly Cooper

Ad alimentare le voci e i rumor sullo sviluppo da parte di Sucker Punch per Infamous e Sly Cooper negli ultimi tempi, ci sono stati diversi leak anonimi su Twitter i quali riportavano addirittura che i due titoli fossero in fase di produzione. Mentre più recentemente, e forse più concreto rispetto a dei semplici leak, proprio Sucker Punch aveva pubblicato diverse offerte di lavoro e i fan della celebre saga del ladro procione avevano pensato proprio ad un nuovo Sly, evidentemente sbagliando.

Nel post della smentita pubblicato da Sucker Punch, comunicano che attualmente stanno lavorando sulla manutenzione dei server di Infamous 2 UGC e all’aggiunta sul PSN del DLC “L’eredità di Cole” di Infamous: Second Son, concludendo la dichiarazione augurando che i propri fan continuino a seguirli nonostante per ora non abbiano grosse novità in serbo per loro. Che il loro prossimo titolo in lavorazione sia un seguito dell’acclamato Ghost of Tsushima? Sicuramente sarebbe un modo per far dimenticare temporaneamente a tutti i giocatori Sly Cooper o Infamous. E voi che ne pensate? Siete delusi delle dichiarazioni di Sucker Punch o siete più fiduciosi per i loro prossimi lavori? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

